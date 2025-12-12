Aumento en Precio del Azúcar Golpea a la Economía Familiar

*Pasó de 20 a 24 Pesos por Kilo.

Tapachula, Chiapas; 11 de Diciembre del 2025.- El azúcar, uno de los productos básicos más consumidos en los hogares y negocios de Tapachula, ha registrado un incremento que empieza a preocupar tanto a comerciantes como a familias que ya enfrentan un constante encarecimiento de la canasta básica.



Durante las últimas dos semanas, su precio ha pasado de 20 a 23 y hasta 24 Pesos por kilo, dependiendo de la marca, según comerciantes locales.La tradicional Dulcinea, que hasta hace poco se vendía en 20 Pesos, ahora cuesta 23; mientras que la Zulka subió de 19 a 21 Pesos. Aunque el aumento parece pequeño, para los negocios que dependen diariamente de este insumo representa un golpe significativo.Fabiola Menchú Calvo, comerciante de jugos y licuados, señaló que el rumor del incremento comenzó a circular desde inicios de diciembre y terminó confirmándose. “Nos afecta muchísimo. Al subir el azúcar, suben otros productos básicos y todo va encadenado: gasolina, frutas, insumos. Al final, también nosotros tenemos que ajustar precios”, explicó.Asegura que en su caso el azúcar es indispensable: “Todos los días lo ocupamos. Es vital para nuestro giro. Si sube, no tenemos más opción que modificar nuestros precios”. Sin embargo, teme que estos aumentos continúen y afecten aún más el bolsillo de los clientes, quienes ya llegan preguntando por qué todo está más caro en vísperas de Navidad.Por su parte, Leonor López Hernández, comerciante de abarrotes, confirma la misma situación. Señala que muchos clientes se sorprenden y reclaman el alza, pero terminan llevándose menos producto o cambiando su marca habitual para ahorrar. “La gente dice que ya no se puede, que todo está por las nubes”, añade.Otro elemento que complica el panorama es la ausencia de azúcar proveniente de Guatemala, que en años anteriores ofrecía una alternativa más económica.Hoy, comerciantes aseguran que ya no ingresa y que incluso sale más cara debido al valor del Quetzal, eliminando cualquier posibilidad de competencia que pudiera abaratar el producto.Con la llegada de diciembre -mes en el que tradicionalmente aumentan los gastos familiares-, este incremento se convierte en un golpe más para los hogares, que deberán ajustar su presupuesto para enfrentar una cuesta de enero que, desde ahora, asoma más empinada que otros años. EL ORBE/ JC