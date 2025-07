“La Barredora” Estaría Involucrada con el Tráfico de Migrantes en el Norte de Chiapas

*Señala Activista.

Tapachula, Chis.;24 de Julio.- Ante acusaciones sobre la presunta venta de documentos a migrantes en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM), el activista Luis García Villagrán anunció la posible salida de una caravana a principios de agosto, con el objetivo de que las personas puedan salir de Chiapas.

Durante una protesta afuera de la oficina de Comar 2, el director del Centro de Dignificación Humana dijo que, de acuerdo con extranjeros, en su mayoría provenientes de Cuba, en ambas dependencias cobran entre 25 a 35 mil Pesos por los trámites -que deberían ser gratuitos- para garantizar que sean beneficiados con el estatus de refugiado y el INM les otorgue la visa permanente.

El activista estimó que en esta ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros de la frontera con Guatemala, se encuentran varados miles de personas procedentes de Cuba, Haití, África, Venezuela y países de Centroamérica; quienes enfrentan en Tapachula empleos mal remunerados, sufren explotación laboral y que no pueden moverse de esta ciudad por la falta de documentos.

Insistió en la caravana saldrá caminando de Tapachula si el gobierno no cambia su postura de brindar una vida digna a los extranjeros, que solo buscan regular su estancia en el país.

A diferencia de ocasiones anteriores, esta caravana no buscaría llegar a Estados Unidos.

También solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigue al excomisionado del INM, Francisco Garduño por su posible complicidad con «La Barredora», al entregarles la ruta de la trata, tráfico de humanos y droga.

Señalo que por el río Suchiate, que divide a México con Guatemala, solamente están cruzando migrantes que ya vienen seleccionados, que cuentan con recursos económicos para cubrir la cuota con las autoridades mexicanas.

«Los migrantes que no cuentan con recursos, son traficados por «La Barredora» por Tabasco. Ingresan por Benemérito de las Américas, Frontera Corozal y El Ceibo, todas enclavadas en la Selva Lacandona en Chiapas», indicó.

También hizo un llamado para que se investigue a funcionarios del INM y Comar de esta ciudad, quienes viven en fraccionamientos residenciales de lujo, realizan viajes al extranjero, cuentan con casas de descanso en zonas turísticas de Tapachula como Playa Linda; mientras que otros presumen ranchos y grandes extensiones de tierras.Sun