Falsas Alarmas Provocan Movilización Innecesaria de Bomberos en Tapachula

* Fumigaciones sin Aviso Generan Alerta.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre del 2025.- El Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula hizo un llamado urgente a las empresas fumigadoras y a la ciudadanía en general, para prevenir falsas alarmas de incendio, las cuales provocan movilizaciones innecesarias y ponen en riesgo la operatividad de los cuerpos de emergencia.

Roberto Carrillo, encargado de la Guardia Verde de Bomberos, explicó que en las últimas semanas se ha registrado un incremento constante de reportes por supuestos incendios, que al llegar al lugar resultan ser trabajos de fumigación en casas, comercios y empresas. La presencia de humo denso genera alarma entre vecinos y transeúntes, quienes de inmediato solicitan el apoyo de los servicios de emergencia.



“Muchas veces recibimos llamadas reportando incendios, salimos de manera inmediata y al llegar al lugar se trata únicamente de una fumigación. Esto nos obliga a dejar libres otras áreas y puede retrasar la atención de una emergencia real”, señaló Carrillo.Detalló que, en promedio, el cuerpo de bomberos atiende entre cuatro y cinco reportes mensuales relacionados con fumigaciones, y aunque en algunos casos sí se trata de un incendio verdadero, la mayoría son falsas alarmas que pudieron evitarse con una notificación previa.Por ello, reiteró la recomendación a las empresas fumigadoras de avisar con anticipación al 911 o a las corporaciones de emergencia antes de realizar estos trabajos.El funcionario destacó que salir de manera apresurada a una llamada falsa también implica riesgos para el personal y para la ciudadanía, además del desgaste de unidades y recursos que podrían ser necesarios en una situación crítica.En contraste, Carrillo reconoció que las llamadas de broma han disminuido considerablemente, ya que anteriormente se llegaban a registrar hasta 40 o 50 reportes diarios, mientras que actualmente solo se presentan uno o dos casos esporádicos.Finalmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos reiteró su llamado a la responsabilidad y colaboración de empresas y ciudadanos, subrayando que una simple llamada de aviso puede evitar confusión, pánico y movilizaciones innecesarias, permitiendo que los servicios de emergencia estén disponibles cuando realmente se les necesite. EL ORBE/ JC