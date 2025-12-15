lunes, diciembre 15, 2025
Productores del Soconusco Avanzan en la Industrialización de sus Cosechas

* Preparan Registro de Marca Comercial.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre del 2025.- Productores de la región fronteriza sur de Chiapas comienzan a dar un paso decisivo en la transformación e industrialización de lo que producen en el campo, al avanzar en la elaboración de alimentos con valor agregado que ya se comercializan en tianguis y eventos comunitarios, como parte del programa Sembrando Vida.

Jesús Martínez Figueroa, integrante del programa Sembrando Vidas explicó que actualmente el grupo trabaja en la producción de mermeladas, chocolates artesanales y licores naturales, elaborados a partir de cultivos locales como cacao, café y maracuyá, todos libres de agroquímicos.
Este avance ha sido posible gracias a capacitaciones especializadas en Tapachula, impartidas por ingenieros en el área de alimentos, lo que les ha permitido aplicar procesos de transformación con estándares de calidad, destacó.
El productor señaló que dar valor agregado a las cosechas representa una mejor alternativa económica, ya que evita la saturación del mercado de productos frescos y reduce el desperdicio. “Transformar lo que cultivamos nos permite obtener un ingreso más estable y aprovechar mejor nuestra producción”, afirmó.
Actualmente cuentan con un grupo que está integrado por 26 productores, quienes trabajan de manera colectiva, compartiendo insumos y cosechas entre comunidades como Morelos y Tinajas, fortaleciendo así el trabajo en equipo y el consumo interno entre los propios integrantes.
Martínez Figueroa informó que el grupo se encuentra en la fase final para constituirse legalmente como sociedad cooperativa, paso previo al registro de su marca comercial, proceso para el cual ya han recibido asesoría y capacitación por parte de la Secretaría de Economía. De acuerdo con el calendario establecido, se prevé que en enero de 2026 concluyan ambos trámites.
Finalmente, hizo un llamado a otros productores a mantenerse atentos a las convocatorias y cursos que ofrecen las dependencias gubernamentales, destacando que la capacitación es clave para lograr que los productos del campo chiapaneco trasciendan del autoconsumo a mercados más amplios, consolidando así un modelo productivo con mayor rentabilidad y proyección. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

