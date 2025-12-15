Rinden Homenaje en Tapachula a Ajedrecistas de Chiapas

*Realizan Tradicional Torneo Navideño de Ajedrez.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre de 2025.- Con una destacada participación de alrededor de 80 jugadores, se llevó a cabo con éxito el tradicional Torneo Navideño de Ajedrez, evento que en esta edición fue dedicado a Esperanza Arceo Cabezas y Ermilio Ojeda Ojendis, reconocidos como la única pareja ajedrecista del Estado de Chiapas.

La competencia se realizó esté 14 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones del Hotel Cabildo’s, ubicado en el centro de la Ciudad.



El homenaje tuvo un significado especial al reconocer la trayectoria y entrega de este matrimonio de la tercera edad, quienes han dedicado gran parte de su vida a la promoción y práctica del llamado deporte ciencia.Durante el acto inaugural, Rosalinda Orozco Villatoro, madre de un integrante del Club Rey Blanco, destacó el legado de los homenajeados, señalando que ambos “siempre entregaron su vida al ajedrez”, convirtiéndose en un ejemplo de disciplina, constancia y pasión para las nuevas generaciones.El torneo fue organizado, como cada año, por el maestro Humberto Blanco, con el propósito de fomentar la convivencia familiar y reunir canastas navideñas, reforzando así el carácter solidario del evento.Se subrayó la importancia del ajedrez como una actividad formativa que contribuye a alejar a niños y jóvenes de problemáticas sociales como las adicciones, la violencia y el uso excesivo de pantallas digitales. Asimismo, se reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia que dedican su tiempo para impulsar el desarrollo integral de sus hijos a través del deporte.La competencia se desarrolló en tres categorías: Infantil, Juvenil y Libre, premiándose a los tres primeros lugares de cada una con canastas navideñas.Finalmente, los organizadores agradecieron el respaldo altruista de los patrocinadores, entre ellos Periódico EL ORBE, el Hotel Cabildo’s y la familia Zamora, cuyo apoyo ha sido fundamental para la continuidad del torneo.También se hizo un llamado a las autoridades municipales y a la sociedad en general para seguir impulsando la cultura del ajedrez y el deporte en Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista