lunes, diciembre 15, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalRinden Homenaje en Tapachula a Ajedrecistas de Chiapas
Local

Rinden Homenaje en Tapachula a Ajedrecistas de Chiapas

0
19

*Realizan Tradicional Torneo Navideño de Ajedrez.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre de 2025.- Con una destacada participación de alrededor de 80 jugadores, se llevó a cabo con éxito el tradicional Torneo Navideño de Ajedrez, evento que en esta edición fue dedicado a Esperanza Arceo Cabezas y Ermilio Ojeda Ojendis, reconocidos como la única pareja ajedrecista del Estado de Chiapas.
La competencia se realizó esté 14 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en las instalaciones del Hotel Cabildo’s, ubicado en el centro de la Ciudad.

El homenaje tuvo un significado especial al reconocer la trayectoria y entrega de este matrimonio de la tercera edad, quienes han dedicado gran parte de su vida a la promoción y práctica del llamado deporte ciencia.
Durante el acto inaugural, Rosalinda Orozco Villatoro, madre de un integrante del Club Rey Blanco, destacó el legado de los homenajeados, señalando que ambos “siempre entregaron su vida al ajedrez”, convirtiéndose en un ejemplo de disciplina, constancia y pasión para las nuevas generaciones.
El torneo fue organizado, como cada año, por el maestro Humberto Blanco, con el propósito de fomentar la convivencia familiar y reunir canastas navideñas, reforzando así el carácter solidario del evento.
Se subrayó la importancia del ajedrez como una actividad formativa que contribuye a alejar a niños y jóvenes de problemáticas sociales como las adicciones, la violencia y el uso excesivo de pantallas digitales. Asimismo, se reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia que dedican su tiempo para impulsar el desarrollo integral de sus hijos a través del deporte.
La competencia se desarrolló en tres categorías: Infantil, Juvenil y Libre, premiándose a los tres primeros lugares de cada una con canastas navideñas.
Finalmente, los organizadores agradecieron el respaldo altruista de los patrocinadores, entre ellos Periódico EL ORBE, el Hotel Cabildo’s y la familia Zamora, cuyo apoyo ha sido fundamental para la continuidad del torneo.
También se hizo un llamado a las autoridades municipales y a la sociedad en general para seguir impulsando la cultura del ajedrez y el deporte en Tapachula. EL ORBE/Nelson Bautista

Rinden Homenaje en Tapachula a Ajedrecistas de Chiapas
Artículo anterior
Asiste Eduardo Ramírez al Tercer Informe del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara
Artículo siguiente
Falsas Alarmas Provocan Movilización Innecesaria de Bomberos en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hoy es el último día! Saturación y largas filas marcan el cierre del programa “Borrón y Cuenta Nueva” en Chiapas

Al Instante staff - 0
Hoy es el último día! Saturación y largas filas marcan el cierre del programa “Borrón y Cuenta Nueva” en Chiapas Tapachula, Chiapas | 15 de...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Lunes 15 de diciembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Toluca es Bicampeón del Apertura 2025 de la Liga MX

Al Instante staff - 0
Toluca, Méx, 14 de Diciembre.-El cielo se volvió a pintar de escarlata. Los Diablos Rojos defendieron su corona y conquistaron el bicampeonato de la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV