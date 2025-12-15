Asiste Eduardo Ramírez al Tercer Informe del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara

*Reconoció los Resultados Alcanzados en Favor del Desarrollo, la Prosperidad y el Bienestar de las Oaxaqueñas y los Oaxaqueños
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó al mandatario del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno, acto en el que reconoció los avances y resultados alcanzados en favor del desarrollo, la prosperidad y el bienestar de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.
En el marco de este ejercicio de rendición de cuentas, Salomón Jara informó que, como resultado de un acuerdo con el mandatario chiapaneco, se establecerá una ruta aérea directa entre Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Huatulco, Oaxaca, en ambos sentidos. Boletín Oficial