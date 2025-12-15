lunes, diciembre 15, 2025
Asiste Eduardo Ramírez al Tercer Informe del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara

*Reconoció los Resultados Alcanzados en Favor del Desarrollo, la Prosperidad y el Bienestar de las Oaxaqueñas y los Oaxaqueños

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó al mandatario del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno, acto en el que reconoció los avances y resultados alcanzados en favor del desarrollo, la prosperidad y el bienestar de las oaxaqueñas y los oaxaqueños.

Al referirse a la gestión de su homólogo, Ramírez Aguilar destacó el compromiso y la vocación de servicio que han marcado este periodo de gobierno. “Reconozco su dedicación en la construcción de un mejor futuro para este maravilloso estado”, expresó.
En el marco de este ejercicio de rendición de cuentas, Salomón Jara informó que, como resultado de un acuerdo con el mandatario chiapaneco, se establecerá una ruta aérea directa entre Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Huatulco, Oaxaca, en ambos sentidos. Boletín Oficial

