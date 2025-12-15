Tapachula se Blinda con Operativo Interinstitucional: Yamil Melgar

* Durante el Periodo Guadalupe-Reyes.

Tapachula, Chiapas; 14 de diciembre de 2025.– Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y de quienes visitan el municipio durante la temporada decembrina, autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron el banderazo de inicio del operativo de seguridad Guadalupe-Reyes, como parte de una estrategia interinstitucional de prevención y vigilancia.

En este despliegue participa la Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, mediante la Fiscalía de Distrito Costa Soconusco, y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, bajo un Plan Operativo Sistemático que refuerza la presencia institucional en puntos estratégicos de la ciudad.



1 de 3

Las acciones de seguridad se desarrollan con la participación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva, grupos K9 y el Grupo de Reacción Inmediata (GERI) de la Policía Municipal de Tapachula, fortaleciendo los patrullajes preventivos y la atención inmediata a la ciudadanía.La seguridad es una prioridad del gobierno que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, consolidando a Tapachula como una ciudad segura y hospitalaria para visitantes de Guatemala, Centro y Sudamérica, así como del interior del estado.Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reafirma su compromiso institucional de proteger a la ciudadanía y mantener el orden durante el periodo Guadalupe-Reyes. Boletín Oficial