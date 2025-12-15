Constructoras Deben ser Obligadas a dar Mantenimiento a las Carreteras de la Costa

* TRANSPORTISTAS ASEGURAN QUE UN TRAMO DE LA COSTERA COMENZÓ A PRESENTAR DAÑOS APENAS CUATRO MESES DESPUÉS DE SU REAPERTURA.

Tapachula, Chiapas; 14 de Diciembre de 2025.- Integrantes de la Asociación de Transportistas Mexicanos, propusieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la implementación de un seguro de vigencia en las obras de rehabilitación de la Carretera Costera Arriaga–Tapachula, con el objetivo de asegurar su durabilidad durante el sexenio federal 2024–2030.



De acuerdo con Sergio Antonio Cruz, vicepresidente de la Conatán Chiapas, Confederación de Transportistas Mexicanos, dijo que la medida permitiría que las empresas constructoras asuman responsabilidad directa sobre la calidad de los materiales y el mantenimiento continuo de la vía. Señaló que, aunque el tramo fue reparado hace poco más de un año, comenzó a presentar daños apenas cuatro meses después de su reapertura.El dirigente explicó que esta situación evidencia deficiencias en la ejecución de las obras, por lo que un mecanismo de garantía obligaría a corregir fallas de manera permanente. Añadió que la SCT debe reforzar la supervisión, ya que es la instancia encargada de autorizar, pagar y vigilar los trabajos carreteros.Asimismo, cuestionó la falta de resultados pese al incremento en la recaudación por concepto de impuestos vehiculares.Comparó que mientras en Chiapas solo se construyeron nueve kilómetros de carretera nueva el año pasado, en Oaxaca se reportaron alrededor de 300 kilómetros.Ante el crecimiento del parque vehicular y la demanda de mejores vías de comunicación, los transportistas urgieron a las autoridades a atender el rezago en infraestructura carretera y a garantizar obras de mayor calidad en la entidad. EL ORBE/Nelson Bautista