Detectan Caso Sospechoso de Coronavirus en Tapachula Paciente Presentó Síntomas en Tonalá; Está en Cuarentena

* SE ESPERA QUE EN LAS PRÓXIMAS HORAS AUTORIDADES DE SALUD INFORMEN LA SITUACIÓN O DESCARTEN LA PRESENCIA DEL VIRUS.

* A NIVEL NACIONAL SE REGISTRARON 8 NUEVOS CASOS, ADEMÁS DE 9 PRESUNTOS PACIENTES EN EL HOSPITAL PRIVADO ABC DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Tapachula, Chiapas; 13 de marzo. – Una persona adulta con los síntomas del coronavirus fue ingresada de emergencia en las últimas horas al Centro Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, ubicado al sur de este municipio.

Los primeros informes señalan que el paciente se había sentido mal y que por ello acudió a una institución de salud en el municipio de Tonalá, en donde presentó la sintomatología del mortal Covid-19 o coronavirus y, por lo mismo, se habría activado el protocolo de atención.

El enfermo fue trasladado de inmediato al Hospital de Tercer Nivel de Tapachula, cuyas instalaciones ya habían sido preparadas en días pasados por si se presentaba una situación epidemiológica como esta.

Entre las acciones preventivas que se tomaron en ese nosocomio, fue el haber adecuado un área de aislamiento en el que los posibles infectados pudieran recibir atención de primera calidad, sin poner en riesgo al personal y al resto de los pacientes o los visitantes.

Según se informó recientemente, los trabajadores también habrían recibido capacitación especial para hacer frente a los posibles casos.

De acuerdo a testigos de la llegada del presunto afectado con el Covid-19 a “Ciudad Salud”, fue internado y puesto en cuarentena en el área aislada.

Se dijo que sería sometido a diversas evaluaciones clínicas para confirmar o descartar la presencia del virus.

Se espera que, en las próximas horas, las autoridades en materia de salud en Chiapas informen oficialmente a la población sobre los resultados de la salud de ese paciente. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Confirmados 26 de coronavirus en México

Ciudad de México.– La Secretaría de Salud informó este viernes que se confirmaron otros 11 casos de coronavirus Covid-19 en México, con lo que el número aumentó a 26.

Ante el aumento de los casos, las autoridades dijeron que recomendarán aplicar medidas consideradas para la fase 2 de la contingencia, como la cancelación de eventos masivos y clases.

En lo que respecta a las clases, cualquier decisión será tomada el sábado 14 en el Consejo Nacional Educativo.

En la conferencia de prensa de este viernes, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, informó que los estados de Quintana Roo y Yucatán se sumaron a la lista de entidades con al menos un caso confirmado de coronavirus en el país.

Además, destacó que en las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos casos que, sumados a los 15 de ayer, arrojan un total de 26, de los cuales seis se encuentran hospitalizados.

De ese total, 17 son hombres y el resto mujeres, con un rango de edad que va de los 19 a los 71 años.

Y de los nuevos casos, detalló el funcionario, cinco se presentaron en la Ciudad de México y uno en los estados de Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Puebla, Coahuila y Chiapas.

En el reporte diario, Alomía explicó que estos últimos casos confirmados se encontraban en la lista de sospechosos, cuya cifra ahora es de 105 y 344 descartados.

Más casos en hospitales privados

Al término de la conferencia, reporteros preguntaron a las autoridades de Salud por los casos reportados por el responsable del programa de coronavirus del Hospital ABC, Francisco Moreno.

En entrevista con Paola Rojas, Moreno dijo que se han confirmado nueve casos de coronavirus entre pacientes de ese hospital privado.

Al respecto, Alomía dijo que de ese hospital sólo se ha confirmado un caso.

Ante la insistencia de reporteros, recordó que la información que se presenta todos los días en la conferencia en Palacio Nacional tiene una hora de corte, por lo que los estados y hospitales privados podrían anunciar más casos en horas posteriores.

Es decir, que en el reporte de mañana sábado podrían ya estar considerados estos ocho casos adicionales.

Deciden hoy si suspenden clases

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que, ante el aumento exponencial de casos (11 en 24 horas), la Secretaría de Salud recomendará asumir algunas medidas contempladas para el escenario o fase 2 de los contagios por coronavirus.

Entre las medidas de la Fase 2 están la suspensión de clases y la cancelación de eventos masivos. Sin embargo, será el sábado 14, en la reunión del Consejo Nacional Educativo, cuando se defina qué medidas se aplicarán, dijo López-Gatell.

Los casos

Antes de la conferencia de las autoridades sanitarias federales, la Secretaría de Salud de Quintana Roo informó que se había identificado el primer caso positivo de coronavirus y que se tienen 18 casos sospechosos y uno más en estudio.

“Las personas que tuvieron contacto con el paciente positivo ya fueron localizadas y diagnosticadas sin síntomas”, aclaró la dependencia.

A su vez, el secretario de Salud de Yucatán, Mauricio Sauri Vivas confirmó el primer caso de coronavirus Covid-19.

Se trata, dijo en conferencia de prensa, de una mujer de 57 años de edad, quien en días recientes realizó un viaje a Europa y fue después de su llegada que comenzó a presentar los síntomas.

La paciente llegó en vuelo comercial a México vía Cancún y posteriormente se trasladó a la ciudad de Mérida vía terrestre, en donde no presentan síntomas asociados al coronavirus.

Sin embargo, días después la mujer comenzó a sentir los síntomas, por lo que se le realizaron las pruebas correspondientes por las autoridades de salud.

De acuerdo con el secretario de Salud, la paciente se encuentra aislada en su vivienda, en donde vive sola, por lo que su exposición es reducida.

El gobierno de Nuevo León también confirmó el segundo caso de contagio de coronavirus en la entidad. Es un hombre de 46 años de edad que viajó entre el 1 y 6 de marzo a Denver, Colorado.

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud en la entidad, informó hoy que esta persona se encuentra aislada en un hospital privado y bajo tratamiento. Se informó que su situación es particular, pues padece de obesidad.

Apenas el miércoles, el mismo funcionario había dado a conocer el primer caso de Covid-19 en la localidad, de un varón de 57 años que había viajado a Europa.

Pese a estos casos, el gobernador Jaime Rodríguez informó que no serían suspendidos eventos masivos en la localidad.

Sin embargo, la empresa Zizigia Live anunció que el show del cantante Ricky Martin, programado para la noche de este viernes en la Arena Monterrey, quedaba suspendido hasta nuevo aviso.

Hasta anoche no había variación en la celebración de otros eventos masivos, como el del partido de futbol de Tigres contra Ciudad Juárez, el sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, de San Nicolás.

Y entre los cinco nuevos casos confirmados en la Ciudad de México se encuentra el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán. APRO