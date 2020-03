Presentan al Nuevo Representante del IMSS en Chiapas

Durante la presentación del titular de la Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, el director general Zoé Robledo afirmó que la principal encomienda de las autoridades del Sector Salud es atender a la población que más lo necesita, “la salud no tiene límites de la burocracia”.

Al encabezar la Sesión Extraordinaria del Consejo Consultivo Delegacional, Zoé Robledo destacó que la presencia del gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, “es el mejor ejemplo del trabajo coordinado que realizan todas las instituciones, sin importar el orden de gobierno, sin importar si es descentralizado o no”.

Resaltó que esta entidad tiene casi un millón de derechohabientes, y a través del Programa IMSS-Bienestar se atiende además a alrededor de 2.2 millones de personas sin seguridad social, lo que hace que el Estado sea el único en el país que duplica la atención a la población sin seguridad social a la derechohabiencia.

El Director General del Seguro Social aseguró que el Modelo de Atención Integral a la Salud del IMSS-Bienestar será referente para el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), pues desde hace 40 años ese programa tiene como propósito la solidaridad social, “abrir las puertas y ofrecer servicios en un modelo de atención integral a esta población que está más necesitada y que no tiene los beneficios de seguridad social”.

Indicó que el reto del doctor Enrique Leobardo Ureña en la entidad es muy importante y sabrá realizar una gran labor, porque cuando concursó para ser representante del IMSS demostró su conocimiento y fue de los mejores.

“Fue un proceso abierto, muy amplio, por cierto; fueron más de 700 personas que participaron en la primera etapa, 149 que presentaron el examen y ellos y ellas, porque son 18 hombres y 17 mujeres demostraron que tenían los conocimientos para tener el cargo que hoy ostentan”, subrayó.

Por otra parte, Zoé Robledo destacó la reciente aprobación en la Cámara de Diputados al artículo cuarto constitucional que garantiza llevar a rango constitucional los derechos sociales para la población.

Indicó que esta modificación al marco legal está encaminada a “voltear a ver a quienes más lo necesitan y recuperar esa connotación social de la Constitución de 1917”.

En su oportunidad el representante del IMSS en Chiapas, doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín, dijo que en el proceso de selección de los nuevos titulares del Instituto en los Estados se privilegió la antigüedad, el conocimiento técnico y el amor por la institución; “ahora lo que nos toca es reflejar todo eso ante esta gran comunidad que nos ve con ojos expectantes”.

Indicó que ya ha iniciado con el trabajo, ha recorrido aproximadamente el 35 por ciento de las unidades médicas del Instituto y puesto en marcha un plan de cien días para trabajar de manera oportuna y poder reflejar ante la comunidad de esta entidad, cómo vamos a mejorar la salud de los derechohabientes y también de los bienestarhabientes.

El doctor Ureña Bogarín enfatizó que se está viviendo la mejora etapa del Instituto, con las decisiones que se están tomando desde la Dirección General, las inversiones que vienen detrás de ellas y con todo lo que podemos hacer por los chiapanecos, “podremos impactar y que siga siendo, como dice el himno del IMSS, una patria que camina siempre al bienestar, nunca al ocaso, para que podamos todos seguir conviviendo en esta gran familia que es el Seguro Social”.

Al dar la bienvenida al representante del IMSS en Chiapas, quien fue elegido bajo un proceso transparente, amplio y de solidaridad con la institución, el gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, destacó la coordinación de esfuerzos que se realiza con el Gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para que toda la población, sin distingo alguno, tenga a su alcance no solo medicamentos suficientes sino una infraestructura digna y servicios médicos oportunos y de calidad.

“Junto a la Federación estamos haciendo un gran equipo para que el pueblo cuente con instituciones seguras que puedan atender sus necesidades básicas, como la salud, que es un derecho universal”, expresó Escandón Cadenas al tiempo de reconocer el respaldo permanente y el compromiso del mandatario federal para consolidar la transformación del país y elevar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Asimismo, felicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, porque impulsa un trabajo solidario y de gran acercamiento con el pueblo mexicano, en especial de Chiapas, “que necesita del gran apoyo de esta institución generosa, que estoy seguro mantendrá abiertas sus puertas para ayudar no solo a sus derechohabientes sino a todas y todos, sin distinción; ahora vemos una gran presencia del Gobierno Federal, lo apreciamos y agradecemos”.

Semblanza Enrique Leobardo Ureña Bogarín:

Es Médico Cirujano y Partero por la universidad de Guadalajara. Cuenta con Maestría en Ciencias de Salud Pública por la misma universidad; especialidad en Medicina Familiar, por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Es investigador asociado “A” del IMSS. Recientemente se desempeñó como Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en la Delegación Quintana Roo. Ha sido también Coordinador de Programas Médicos. Boletín de Prensa