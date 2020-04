Reinicia Hoy Lunes Programa “Aprende en Casa”: Secretaría de Educación

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Este lunes 20 de Abril del presente año, niñas, niños y jóvenes de Chiapas reiniciarán clases a distancia con apoyo del programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) «Aprende en Casa» ante la contingencia sanitaria que acontece.

El objetivo de este programa es que no se pierda el ciclo escolar y se dé continuidad a los planes de estudio vigentes, basándose en lo siguiente: Libros de texto gratuitos, ligados a programas de TV e Internet; Transmisiones radiofónicas dirigidas a comunidades aisladas (incluyéndose las indígenas); Distribución de cuadernillos en las zonas más alejadas del Estado en las lenguas Tsotsil, Chol, Tseltal, Tojolabal y otras, así como la participación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

«Aprende en Casa» transmitirá actividades con apoyo de canales de televisión como la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE), Canal Once Niñas y Niños 11.2, UNAM TV, INGENIO TV, Canal Diez del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía, así como distintas plataformas digitales.

Además, la Secretaría de Educación en Chiapas ofrece la página oficial http://www.educacionchiapas.gob.mx/ y el sitio “Mi Escuela en Casa” http://www.educacionchiapas.gob.mx/miescuela/index.html donde podrán descargar contenidos educativos de los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria.

Aquí la programación a manera de ejemplo, a partir del lunes 20 de Abril el horario de clases por televisión de «Aprende en Casa» en el Canal Diez será: para los niveles Inicial y Preescolar de 09:00 a 11:00 horas; de primero a sexto de Primaria de 11:00 a 13:00 horas; de primero a tercero de Secundaria de 13:00 a 14:00 horas; y en lenguas indígenas de 15:00 a 16:00 horas.

En el Canal Once Niñas y Niños 11.2 el horario para los niveles Inicial y Preescolar será de 07:00 a 09:00 horas; para primero y segundo de Primaria de 09:00 a 10:00 y de 12:00 a 13:00 horas; para tercero y cuarto de Primaria de 10:00 a 11:00 y de 13:00 a 14:00 horas; para quinto y sexto de Primaria de 11:00 a 12:00 y de 14:00 a15:00 horas; y una Actividad Familiar de 17:00 a 19:00 horas.

Para ampliar esta información y consultar los canales de transmisión de acuerdo a tu servicio de televisión y las plataformas para visualizarlo vía internet, accede al sitio https://www.televisioneducativa.gob.mx/.

El Canal Ingenio TV transmitirá de 08:00 a 09:30 horas contenido educativo para primero de Secundaria; de 09:30 a 11:00 horas para segundo de Secundaria; de 11:00 a 12:30 horas para tercero de Secundaria; así como una Actividad Cultural de 12:30 a 14:00 horas.

Para mayor información de canales y plataformas de transmisión vía internet que ofrece Canal Ingenio TV para estudiantes de nivel Secundaria, consulta la liga https://www.televisioneducativa.gob.mx/

La SEP también ofrece actividades en línea para alumnos de Secundaria en la página https://www.televisioneducativa.gob.mx/, donde puedes consultar horarios, canales y plataformas para transmisiones de clases a partir del 20 de Abril de 2020. Boletín Oficial