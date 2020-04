Solicita ERA Seguro Laboral Para Trabajadores Durante Contingencia

*Que se han Quedado sin Trabajo.

México.-Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, solicitó al Ejecutivo Federal, un seguro de empleo temporal para los trabajadores de las actividades consideradas no esenciales, que, a causa de la Contingencia por el COVID 19, se han quedado sin una fuente de ingresos económicos.

Eduardo Ramírez presentó un Punto de Acuerdo al Senado de la República, para que se considere un apoyo económico extraordinario y tomar acciones urgentes de protección a los empleos, a la economía y a los derechos sociales de las personas más vulnerables, es decir aquellos que no cuentan con un trabajo seguro.

Estos podrían ser -dijo-, los operadores de transportes públicos y privados, los dedicados a actividades relacionadas con el turismo, establecimientos de hospedaje, albañilería, pintura, meseros, músicos, boleros, tiendas de ropa, zapaterías, salones de fiestas, mueblerías, baños de regadera y de vapor, zoológicos, comerciantes ambulantes, jardineros, actividades de entretenimiento, artísticas y culturales, como teatros, parques recreativos y centros educativos en todos los niveles, también actividades restauranteras, comerciales y de servicios, espectáculos, ocio, así como cualquier otra que no sea considerada como esencial.

Eduardo Ramírez comentó que las pequeñas y medianas empresas se han visto obligadas a cerrar sus negocios para resguardar su salud, la de sus familias y la de sus trabajadores, dejando a miles de empleados sin un ingreso, sobre todo porque se ordenó la suspensión de las actividades consideradas No Esenciales hasta el 30 de Mayo. Boletín Oficial