Reitera REC Llamado a Celebrar Día de las Madres con Sana Distancia

* No te Arriesgues.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró que ante la etapa más difícil de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Día de las Madres se debe festejar con sana distancia y desde el corazón, por ello pidió a las y los chiapanecos evitar la celebración de reuniones, incluso familiares, pues de lo contrario se incrementa el riesgo de que existan contagios.

“Expresemos todo el amor y cariño que tenemos a nuestra madre, pero a distancia, lo hagamos desde el corazón; no nos acerquemos y no permitamos que otros parientes lo hagan porque sin desearlo la podemos infectar y hacer daño. Amor es cuidar a nuestro ser más querido y así tenemos que hacerlo este 10 de mayo”, apuntó.

Desde Sala “Belisario Domínguez Palencia” de Palacio de Gobierno, el mandatario hizo un llamado a la población a no confiarse y cumplir estrictamente las recomendaciones sanitarias de las y los expertos de la salud, ya que Chiapas y México se encuentran en el pico más alto de la pandemia.

En este sentido, subrayó que el autocuidado es fundamental para estar sano y proteger a la familia de este virus tan contagioso, por ello exhortó a permanecer en casa, guardar sana distancia dentro y fuera de los hogares, lavarse y desinfectar las manos, no tocarse la cara, así como extremar precauciones si se realizan actividades al exterior.

“Nos sigamos cuidando; vamos bien pero estamos en la punta más alta de esta enfermedad que va a durar algunos días. Mientras más precaución y menos descuidos, con mayor rapidez vamos hacer a un lado a esta pandemia. El único medicamento es hacer caso a los científicos de la salud, son prescripciones muy claras y concretas” manifestó.

Asimismo, Escandón Cadenas reconoció nuevamente a doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, y en general a todo el personal de salud, por el amor, sacrificio y vocación con que realizan sus actividades no sólo en las clínicas COVID-19, para atender y cuidar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad, sino también por los recorridos que hacen casa por casa al visitar y vigilar a contactos de las personas diagnosticadas con este virus.

Finalmente, exhortó a la población a demostrar respeto y gratitud a esta digna labor y sostuvo que la manera más eficaz de apoyar a quienes están al frente de la contingencia, es cuidarse, “estoy seguro que gracias a los valores y principios de las y los chiapanecos, vamos a sumarnos a esta gran causa de ayudar a los expertos de la salud para derrotar a este enemigo que hoy está poniendo en peligro al mundo, a México y Chiapas”. Comunicado de Prensa