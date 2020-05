Rutilio Escandón Pide Reforzar Cuidados Dentro y Fuera de Casa Ante Etapa más Algida de COVID-19

Tuxtla Gutiérrez.- En la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que ante la etapa más álgida que enfrenta Chiapas, respecto al comportamiento de la enfermedad del coronavirus COVID-19, se deben extremar precauciones y cuidados dentro y fuera del hogar, ya que es la única forma de enfrentar a ese peligroso virus y evitar ser contagiados.

Desde Palacio de Gobierno, donde diariamente se refuerzan estrategias para el bienestar de las familias, el mandatario reiteró que no hay vacunas ni medicamentos que curen o prevengan, por lo que es primordial tomar en cuenta las recomendaciones de sana distancia, lavado de manos, no tocarse la cara, quedarse en casa, y en caso de salir por actividades esenciales, fortalecer todas las medidas.

“A pesar de que permanentemente insistimos en que el autocuidado es el único combate efectivo, hay vivales que inventan cosas para embaucar a la gente, incluso diciendo que el coronavirus no existe. Por favor, no te dejes engañar porque eso sólo te pone en riesgo”, puntualizó.

Escandón Cadenas expresó que gracias al trabajo oportuno, responsable y de amor al prójimo que desempeña el personal de salud, en las últimas 24 horas, 56 pacientes más recibieron alta médica, lo que suma un total de 245 personas que han vencido al COVID-19 en Chiapas.

“El mejor recurso que tenemos son las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, quienes hacen el aseo en las clínicas alternas, todas y todos sin excepción. Un abrazo muy fuerte, nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes están en la primera trinchera. Si quieres de verdad protegerlos: cuídate, esa es la mejor fórmula de ayudar», acotó.

El jefe del Ejecutivo estatal informó que aún se tienen 264 casos ambulatorios, 128 hospitalizados, de los cuales 47 están estables, 39 graves y 42 muy graves. Desafortunadamente, agregó, se ha dado el deceso de 58 personas.

Tras abordar diferentes problemáticas y acciones establecidas para que prevalezca el Estado de Derecho, como fue la recuperación de 200 hectáreas en el municipio de Tuxtla Chico, realizada el fin de semana, Rutilio Escandón dejó en claro que aunque la protección de la salud es prioridad, la seguridad y gobernabilidad no se han dejado a un lado, por el contrario, se han fortalecido las tareas, siempre en un esfuerzo conjunto. Comunicado de Prensa