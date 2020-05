Llama REC a Fortalecer la Prevención Para Reducir Contagios de COVID-19

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a no confiarse y seguir cumpliendo con las medidas de aislamiento social, autocuidado e higiene personal, para no adquirir este virus tan peligroso y poner en riesgo la salud de sus familias.

Debido al incremento de casos de COVID-19 que se ha dado en los últimos días en Chiapas, el mandatario dijo que para romper la cadena de contagios es fundamental cumplir, con responsabilidad y conciencia social, las recomendaciones preventivas que diariamente emiten las y los expertos de la salud.

“Nos encontramos en el momento más difícil de la pandemia, por ello convoco a las chiapanecas y los chiapanecos a cuidarse, reforzar medidas sanitarias y no bajar la guardia. Mantengan su sana distancia, hasta en el hogar; lávense las manos de forma constante, no se toquen la cara y extremen sus precauciones si realizan actividades esenciales”, apuntó.

Asimismo, reconoció a las mujeres y los hombres que conforman el sistema de salud en el estado, por el gran esfuerzo, profesionalismo y empatía con que llevan a cabo su labor contra el coronavirus, ya que gracias a sus cuidados y atenciones, todos los días, más personas se recuperan de la enfermedad.

Finalmente, Escandón Cadenas destacó que su gobierno invierte en hospitales especializados, medicinas e insumos, y hace todo lo humanamente posible para proteger la salud y la vida de todas y todos, sin distingo, pero enfatizó que la participación de la sociedad es primordial para salir adelante de esta emergencia sanitaria. Comunicado de Prensa