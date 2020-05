Llaman Autoridades al Cierre Total de Comercios en Tapachula al Dispararse los Casos de Coronavirus

*LA NUEVA MEDIDA EMERGENTE ES LA DE AMPLIAR EL CIERRE DE COMERCIOS NO INDISPENSABLES PARA EL RESTO DEL MUNICIPIO. *AL SECTOR TRANSPORTISTA QUE REFUERCE MEDIDAS SOBRE EL USO DE CUBREBOCAS OBLIGATORIO Y CON EL MINIMO DE PASAJEROS, ADEMÁS DE SANITIZAR LAS UNIDADES EN CADA VIAJE.

Tapachula, Chiapas; 25 de mayo. – El Comité de Prevención en Salud Covid-19 hizo un llamado en la noche de este lunes para el cierre total de todos los comercios en el municipio, a partir de este martes, ante el desbordamiento de los contagios de coronavirus y los decesos por esas causas.

De acuerdo al informe que presentó el secretario de Salud en la entidad, José Manuel Cruz Castellanos, Tapachula se colocó en primer lugar en la lista de los municipios chiapanecos con el mayor número de contagios en las últimas 24 horas, con 20 positivos de los 64 que hubo en total.

De esa manera, Tapachula ya tiene confirmados a 197 infectados de la pandemia; 47 sospechosos; 107 que dieron negativo a la prueba y 9 defunciones.

Por eso las autoridades de Salud habían puesto en marcha en el municipio una serie de medidas como la sana distancia, el cierre de comercios en el primer cuadro de la ciudad, espacios públicos, calles, entre otros.

Sin embargo, gran parte de la población no acató esas recomendaciones y siguió saliendo de sus casas pare realizar actividades cotidianas, incluso para organizar fiestas, torneos de futbol, palenque de gallos y hacer compras no necesarias.

La nueva medida emergente es la de ampliar el cierre de los comercios no indispensables para el resto del municipio, para tratar de frenar los contagios y la movilidad de personas.

También el llamado incluye al sector transportista para intensificar las acciones preventivas, guardar las indicaciones sobre el uso de cubrebocas obligado y el máximo de pasajeros, además de sanitizar constantemente las unidades.

Según el secretario de Salud Municipal, Eduardo Medina Olivera, el aumento de casos de Covid-19 “es alarmante” e informó que “de acuerdo a los conteos de cuatro semanas, en la primera se tuvieron 13 casos, la segunda 21, la tercera 28 y la última 105, lo que demuestra la magnitud del problema de salud que estamos viviendo”.

Se cree que, en las próximas horas, se desplegarán efectivos de diversas corporaciones policíacas y dependencias para hacer válida esta nueva disposición, que se aplica en la primera de las tres semanas contempladas como las de mayor peligro de contagio.

Este lunes, familiares de la ex síndico municipal, Rosario Vázquez Hernández, confirmaron que había dado positivo a la enfermedad y pedían oraciones por ella.

La noticia conmocionó a la sociedad luego de que es una persona con amplia simpatía, sobre todo entre los comerciantes de mercados.

También se confirmó haber dado positivo al Covid-19 la ex alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo, aunque ella mismo informó que ya se estaba recuperando.

En la larga lista de infectados hay empresarios, maestros, amas de casa, jubilados, jóvenes, obreros, trabajadores de la salud, comerciantes, profesionistas, transportistas, personas de la tercera edad, prestadores de servicios y hasta menores de edad.

El secretario estatal en materia de Salud, adelantó en su conferencia de prensa de este lunes que, en el transcurso de la semana, se aplicarán medidas más estrictas en Tapachula para evitar que la pandemia alcance niveles que ya no puedan ser controlables. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello