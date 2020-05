Avanzamos en la Recuperación de Chiapas: REC

* Con Unidad Para Enfrentar la Pandemia.

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Gobierno de Chiapas no se detiene ni se queda de brazos cruzados, por el contrario, avanza hacia la recuperación económica y, sobre todo, en las acciones de salud para combatir la pandemia, aseguró el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, durante la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado.

El mandatario reiteró que se cuenta con clínicas equipadas, laboratorios y medicamentos para cuidar el proceso de esta enfermedad, pero sobre todo, con extraordinarios recursos humanos que hacen su máximo esfuerzo, en ocasiones, doblando turnos en su lucha por salvar vidas. “Mandamos nuestro reconocimiento con todo el amor a quienes se encuentran en la primera línea de batalla”.

Refirió que aunque el estado está preparado, lo más importante es evitar contagios de COVID-19, por ello, refrendó su llamado a la sociedad a quedarse en casa y seguir medidas de higiene como el lavado de manos, no tocarse la cara y guardar sana distancia. Al asegurar que esa es la única forma derrotarla y entrar a la nueva normalidad, pidió no caer en engaños de vivales que buscan saquear a personas y comercios, con falsos argumentos.

En el encuentro, Escandón Cadenas destacó a las y los trabajadores de los tres órdenes de gobierno que donan parte de su salario, al sector empresarial, partidos políticos y sociedad civil, que aporta a favor de la gente más necesitada, así como a quienes van directamente a los hogares para llevar las despensas.

Tras conocer el pronóstico de lluvias para los próximos días, el gobernador exhortó al pueblo chiapaneco, principalmente a quienes habitan en zonas de riesgo, a tomar medidas preventivas, identificar los refugios temporales cercanos, resguardar su documentación y valores, así como mantener sana distancia en caso de acudir a algún albergue.

Al informar la situación actual de la pandemia, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, mencionó que se pasó de 240 a 662 camas disponibles para casos graves o muy graves, gracias a que el sistema de salud está unificado, lo que significa una gran fortaleza para hacerle frente. “Ante el riesgo de contagio, el llamado al Gabinete es a cuidarnos para poder cuidar a Chiapas”.

El director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”, Antonio Noguera Zurita, precisó que, además de los mecanismos de sana distancia e higiene, con el filtro sanitario se cumplen protocolos para detectar sintomatologías de COVID-19, y se da seguimiento durante 15 días a pasajeros que arriban a la entidad. A la fecha, indicó, se han atendido mil 18 vuelos y más de 102 mil personas.

Aunado a lo anterior, el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Alberto Cundapí Núñez, dijo que el centro de llamadas establece contactos con las y los pasajeros vía telefónica o por correo electrónico, para apoyar en el monitoreo epidemiológico y garantizar la contención de la emergencia sanitaria.

Luego de explicar que en la primera etapa se distribuyeron más de 144 mil despensas, el director del DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, resaltó que en la segunda se entregarán más de 148 mil 200 paquetes alimentarios, misma que tiene un avance del 25 por ciento.

Finalmente, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, apuntó que continuará la reducción del 40 por ciento en gastos de operación y del 50 por ciento en sueldos para titulares; para el personal se sigue el tabulador establecido al inicio de estas donaciones. A su vez, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, afirmó que las diferentes instancias permanecen en alerta y coordinación ante el temporal de lluvias.