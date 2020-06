Hoy Reinician Actividades Comerciales en el Centro y Oficinas Administrativas en Tapachula

* MANTENIENDO LA SANA DISTANCIA Y AL 50% DE SU CAPACIDAD, ABRIRÁN PLAZAS, LOCALES, HOTELES, RESTAURANTES Y TIENDAS DEPARTAMENTALES.

* SE PREVÉ LA APERTURA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, APEGÁNDOSE A LAS MEDIDAS SANITARIAS.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio del 2020.- Las actividades comerciales en este municipio, capital económica de Chiapas, se reinician este lunes, con la salvedad de que se tendrá que mantener una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del mortal Covid-19.

Así también, las oficinas gubernamentales de los tres niveles de Gobierno vuelven a sus tareas cotidianas, luego de que permanecieron cerradas por espacio de un mes.

Con la implementación de los filtros sanitarios la semana pasada, se reactivaron algunos locales comerciales en el centro de la ciudad, pero no abrieron las vialidades y eso sigue repercutiendo seriamente al comercio de ese polígono, mientras que el resto de la ciudad ya empezó a operar con normalidad.

Se prevé que este mismo lunes se abrirá la 2ª y la 8ª Avenida Norte, para permitir que los vehículos puedan entrar al primer cuadro de la ciudad, en una vía hacia el norte y una al sur, por lo pronto.

Se estima que no se permitirá que grupos de migrantes realicen aglomeraciones, transiten sin acatar las disposiciones de salud y quieran participare en actividades de comercio ambulante.

Con esa reapertura de negocios en el primer cuadro de la ciudad, comerciantes esperan la reactivación económica en la zona, ya que la contingencia de tres meses los ha dejado en una severa crisis económica que está a punto de colapsar al municipio.

“Estoy a punto de la quiebra. Es difícil, no puede llegar la clientela. Estamos todos así, a la expectativa, a la defensiva, porque hay demasiadas restricciones, pero solamente a las que estamos en el centro”, dijo en entrevista, Dionisio Mondragón, empresario del Sendero Peatonal.

Reconoció que es muy difícil que la economía se recupere este mismo año y va a costar mucho que los clientes vuelvan a acudir a realizar sus compras.

Comentó, además, que la frontera sigue cerrada y con ello han dejado de venir miles de turistas y consumidores diarios y, con ellos, la derrama de millones de Pesos que dejaban hasta antes de la pandemia.

De igual forma, que las ventas actualmente se están concentrando sólo en alimentos y medicinas, “porque la gente se ha quedado sin dinero, están pagando lo que deben y no van a comprar cosas; es más, ni cosas de la escuela”.

En el caso del ciclo escolar, estimó que podría comenzar de manera presencial en Agosto, pero que es muy probable que todos inicien con las mismas mochilas, útiles que no usaron y hasta uniformes.

Recalcó que el Gobierno cerró solo el centro de Tapachula y los dejó en un estado de indefensión, porque no les condonó impuestos, energía eléctrica, agua, Seguro Social y otras responsabilidades fiscales, ni tampoco los apoyó para la renta, nóminas y despachos contables.

A la par de eso, indicó que los centros comerciales y las tiendas departamentales han relegado a los empresarios locales y que las ventas que se realizan se llevan el dinero hacia otras partes del país o del extranjero.

“De todas maneras aquí estamos, trabajando y reiniciando la esperanza de poder salir adelante, y con el ánimo de cuidar nuestra salud y la de nuestros clientes”, apuntó.

Se espera que, este mismo lunes por la mañana, sean las propias autoridades que oficialicen las reaperturas comerciales y gubernamentales en Tapachula, y las medidas que se adoptarán para ello. EL ORBE / M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello