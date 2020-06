Gracias al Personal de Salud, Mil 471 Pacientes se han Recuperado de COVID-19: Rutilio Escandón

*EL MANDATARIO REITERÓ EL LLAMADO A LA POBLACIÓN, A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE SANA DISTANCIA E HIGIENE PERSONAL.- *SE CUENTA CON CLÍNICAS DE ATENCIÓN RESPIRATORIA COVID-19 EQUIPADAS, LO MÁS IMPORTANTE ES NO CONFIARSE Y SEGUIR CON LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS.

Tuxtla Gutiérrez.-Al informar sobre el panorama de la pandemia en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que mil 471 enfermos se han recuperado del coronavirus, gracias al trabajo profesional y humano del personal de salud, sin embargo, reiteró el llamado a la población a cumplir estrictamente las medidas preventivas de sana distancia e higiene personal.

El mandatario subrayó que, aunque se cuenta con Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19 completamente equipadas, suficientes medicamentos e insumos y, sobre todo, un equipo de heroínas y héroes que están en la primera línea de batalla contra este virus, lo más importante es no confiarse y seguir con las recomendaciones preventivas.

Explicó que la entidad presenta un registro histórico de 2 mil 650 casos de COVID-19, de los cuales 738 son ambulatorios y 256 se encuentran hospitalizados; desafortunadamente se han dado 185 defunciones. Detalló que mil 471 pacientes han vencido esta enfermedad, a pesar del diagnóstico de alto riesgo que algunos presentaron durante su hospitalización.

“Cada vez más personas superan al coronavirus, esto significa que tenemos extraordinarios recursos humanos conformados por doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, y en general todas y todos los trabajadores de la salud, quienes hacen un gran esfuerzo en nuestras clínicas especializadas. Puedes ayudar cuidándote para no enfermarte y estar bien con tus seres queridos”, apuntó.

Acompañado de las y los integrantes de la Mesa de Seguridad, Escandón Cadenas sostuvo que Chiapas se encuentra en el pico más alto de la emergencia sanitaria, por ello refrendó su petición de atender las medidas de lavado constante de manos con agua y jabón, no tocarse la cara y guardar sana distancia dentro y fuera de casa, ya que, dijo, es la única forma de evitar contagios.

Asimismo, exhortó a la sociedad a no caer en engaños de supuestas vacunas o medicamentos, y mucho menos, sobre que el coronavirus no existe, pues, señaló, son falsos argumentos que algunas personas irresponsables utilizan para desinformar y hacer negocio.

Finalmente, el titular del Ejecutivo estatal aseveró que su gobierno seguirá trabajando en la construcción de un Chiapas en paz, con el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para dar resultados favorables a la tranquilidad de las familias chiapanecas. Comunicado de Prensa