Destaca REC Trabajo Honesto Para Saldar Añeja Deuda con Trabajadores de la Salud

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que este año se cubrirán 4 mil 572 millones de Pesos más, de la deuda generada por Gobiernos anteriores con la Secretaría de Salud estatal, lo que se suma a los mil 750 millones de Pesos cubiertos en 2019, y hace un total de 6 mil 322 millones de Pesos destinados para saldarla, durante la actual administración.

En un mensaje al pueblo chiapaneco, el mandatario refirió que de esta forma se cubren compromisos con instituciones como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras, pero lo más importante, enfatizó, es que se hace justicia social al personal al que no le habían pagado por mucho tiempo.

“Se cubrirá todo ese adeudo con quienes han entregado su vida a esta noble institución, por eso estamos muy felices, porque cuando se trabaja con honestidad y lealtad a la gente, los recursos alcanzan. Pero quiero aclararte que esta no es toda la deuda que dejaron en salud, hay mucho más, y año con año se continuará pagando hasta saldarla completamente y dejar a la Secretaría de Salud sin ningún problema financiero”, aseguró.

Escandón Cadenas manifestó que debido al manejo responsable de recursos, y acciones de transparencia como el despido de personas que cobraban sin trabajar, “hoy tenemos economías y ahorros para liquidar esa deuda que nosotros no ocasionamos, pero al ser un gobierno responsable, serio y humano, cumpliremos con el pueblo de Chiapas”.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que uno de los principales retos fue subsanar las deudas que se generaron en administraciones pasadas, las cuales repercutieron en la estabilidad económica y seguridad de las prestaciones laborales de la base trabajadora, así como terminar con procesos administrativos irregulares, como tener en nómina a 3 mil “aviadores”.

“Esas irregularidades beneficiaron a una minoría y perjudicaron, en gran parte, al resto del personal, dejándolo en un claro estado de indefensión de sus derechos. En razón de ello, por indicaciones del Gobernador, se han centralizado los esfuerzos y gestiones en la búsqueda de presupuesto y generación de economías financieras para complementar a cabalidad los compromisos y derechos adquiridos con la totalidad de trabajadores”, apuntó.

Precisó que el propósito es culminar el adeudo total al mes de Julio de este año, de igual forma, dijo que una vez que se reanuden las actividades bajo la nueva modalidad, se estará en condiciones de llevar a cabo la firma de Convenio de Reconocimiento de Adeudo del ISSSTE.

En este mismo tenor, abundó el Secretario de Salud, se ha realizado el esfuerzo presupuestal de gran importancia que conllevó a la consecución de pagos pendientes de los ejercicios 2015 a la fecha, de los seguros individuales, de invalidez, de defunción y colectivo de retiro, logrando con ello beneficiar a mil 504 trabajadores, en una segunda etapa.

“Estamos cumpliéndole al mayor capital con que cuenta el Instituto de Salud que son los recursos humanos, quienes enaltecen a la Secretaría con sus acciones, entrega, ejemplo y grandeza de las futuras generaciones”, concluyó. Comunicado de Prensa