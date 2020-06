Conmina Gobierno Estatal Hacer Caso Omiso a Falsa Información, Ante Hechos Vandálicos en Larraínzar

Circulan muchas redes no confiables.

* MEDIANTE REDES SOCIALES SE INCITÓ A EVITAR LA FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN, CON EL ARGUMENTO DE QUE SON UNA ESTRATEGIA PARA CONTAGIAR DE COVID A LA POBLACIÓN. LA FISCALÍA INICIÓ CARPETA DE INVESTIGACIÓN.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Un grupo de indígenas de la cabecera municipal de San Andrés Larraínzar, incendiaron la presidencia municipal, además de patrullas y la casa del alcalde en rechazo a los trabajos de fumigación contra el dengue y la sanitización del área del centro del pueblo por considerar que es una estrategia de propagar el virus SAR COV2.

Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando una a turba se organizó tras ser convocado mediante redes sociales, tras los trabajos realizados durante el día anterior por parte del Ayuntamiento, donde de acuerdo con el Sector Salud no se ha registrado ningún caso de coronavirus entre los habitantes.

Asimismo, vandalizaron el Hospital Básico Comunitario, donde destruyeron el inmobiliario, saquearon los pocos medicamentos que había, y corrieron a los médicos y enfermeras por considerar que no llevan a cabo su trabajo de curar al pueblo, sino de provocar los contagios del Covid-19.

Inicia FGE Carpeta de Investigación por Actos

Vandálicos en Larráinzar: Llaven Abarca

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició la carpeta de investigación con motivo de los actos vandálicos registrados la noche del viernes en la cabecera municipal de Larráinzar, garantizando el esclarecimiento total y cero impunidad a esta conducta violenta, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas afirmó que inmediatamente después de conocer la noticia criminal, un grupo especial de la Fiscalía General del Estado encabezado por la Fiscalía de Justicia Indígena arribó al lugar para integrar la carpeta de investigación por los delitos de robo con violencia, daños e incitación a la violencia, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Dio a conocer que de acuerdo con la carpeta de investigación, a las 20:00 horas del viernes elementos de la Policía Municipal efectuaban patrullajes de rutina en el barrio Guadalupe de la cabecera municipal cuando habitantes supusieron que se habían constituido para sanitizar las inmediaciones, siendo retenidos y después liberados.

Añadió que posteriormente se concentraron más pobladores que realizaron actos vandálicos en la cabecera municipal, quemando seis vehículos (una ambulancia, dos patrullas de la Policía Municipal, un vehículo de uso oficial del Ayuntamiento y dos vehículos particulares (un Nissan tipo Tsuru propiedad de la Síndica Municipal y un Volkswagen tipo Jetta propiedad del Presidente Municipal).

Asimismo, dicho grupo de personas quemó dos casas particulares, una de ellas propiedad de la Síndica Municipal y la otra del Presidente Municipal; además efectuaron daños en el Hospital Básico, logrando el personal médico retirarse de dicho nosocomio.

Jorge Llaven Abarca aseveró que la Fiscalía del Estado realiza todas las diligencias de gabinete y de campo para que los delincuentes sean llevados ante la justicia y sus conductas no queden impunes. Comunicado de Prensa