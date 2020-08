No más Financieras Coludidas con el Gobierno Para Pisotear Dignidad de Trabajadores: REC

* EL GOBERNADOR ENFATIZÓ QUE SU ADMINISTRACIÓN INSTRUYÓ NO ACEPTAR NI RENOVAR A ESE TIPO DE AGRUPACIONES CREDITICIAS, QUE COBRAN INTERESES DE HASTA EL 90 % A LA BASE TRABAJADORA.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dejó en claro que dentro del Gobierno de Chiapas se terminaron las financieras o fideicomisos que llegaban a cobrar hasta el 90 por ciento de intereses a las y los trabajadores que solicitaban un crédito, a quienes les descontaban hasta el 100 por ciento de su salario, por encima de lo que dicen las normas laborales.

Manifestó que desde que inició su gestión, instruyó que ya no se aceptaran ni se renovaran ese tipo de agrupaciones porque, expresó, representaban un insulto para el personal al servicio de las instituciones de la administración estatal, que con urgencia necesita de estos créditos.

Por ello, el mandatario explicó que en un trabajo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica, se envió el decreto para no permitir más estos abusos y prácticas usureras, en las que, incluso, se cobraban intereses más altos que en los bancos.

Aseguró que no se dejará de dar créditos, pero continuarán de manera humana, sin grandes intereses, sólo con una mínima recuperación en las cajas de ahorro y fondos institucionales. “Se acabaron los abusos, pues lo peor es que los cobradores eran los del Gobierno; hacían el trabajo sucio porque estaban coludidos con las financieras, para pisotear la dignidad de los trabajadores”.

El titular del Ejecutivo Estatal señaló que si hay empresas de este tipo que quieran demandar, su Gobierno está preparado para defender a la gente que más lo necesita, porque lo que había, “era una infinidad de modalidades de corrupción; exprimieron hasta a los que menos tenían. Eso no puede continuar”.

Tras apuntar que se están pagando grandes deudas que dejaron los Gobiernos anteriores, Escandón Cadenas acotó que este trabajo que se hace es de responsabilidad, conciencia y humanismo, de quienes hoy hacen un esfuerzo para que Chiapas pueda salir adelante del boquete en el que lo dejaron.

En este sentido, reiteró la convocatoria a las y los servidores públicos a redoblar esfuerzos y estar pendientes en cada institución, para eficientar el servicio al pueblo y poder combatir el círculo vicioso que tanto ha afectado a la entidad.

Cabe mencionar que Rutilio Escandón ha sido enfático en que el Gobierno de Chiapas es un aliado de la clase trabajadora que diariamente contribuye al progreso y desarrollo de la entidad, y reiterado su compromiso de sumar voluntades para que la fuerza laboral tenga más oportunidades. Boletín Oficial