Chiapas Registra 4 Mil 91 Personas que han Superado al COVID-19: REC

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que, a la fecha, Chiapas registra 4 mil 91 personas que han superado al COVID-19, al tiempo de insistir en el llamado a la población a no confiarse y mantener las medidas de distanciamiento social e higiene, ya que el autocuidado es la forma más efectiva para evitar contraer este virus tan peligroso.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario hizo un reconocimiento a la labor que realizan las trabajadoras y los trabajadores de la salud en los hospitales y en las brigadas médicas que recorren casa por casa, porque a pesar de que no hay una cura para esta enfermedad, con la atención y los tratamientos que brindan de manera oportuna a fin de mitigar las molestias, han contribuido a que las y los pacientes salgan adelante de esta enfermedad.

“Tenemos que cumplir estrictamente los protocolos que nos dicen las y los expertos de la salud; aunque sea repetitivo, es necesario decir que la mejor forma de estar bien y el único medicamento eficaz es el autocuidado, porque recordemos que aún no hay vacunas ni tratamientos para prevenir al coronavirus”, apuntó.

Asimismo, pidió a las chiapanecas y chiapanecos que, en caso de presentar algún síntoma de este padecimiento, acudan inmediatamente a las Clínicas de Atención Respiratoria COVID-19, para recibir atención oportuna y gratuita, con el propósito de evitar que la salud se agrave y lograr una recuperación más rápida.

Escandón Cadenas precisó que, aunque la curva de la pandemia continúa a la baja, es fundamental acatar con disciplina las recomendaciones de sana distancia hasta en el hogar, lavado de manos constante, no tocarse la cara, y en caso de acudir a centros de trabajo o visitar lugares con espacios reducidos, usar cubrebocas y extremar precauciones.

Finalmente, el Gobernador destacó la suma de esfuerzos que todos los días realizan las autoridades federales, estatales y municipales para reforzar las estrategias en las diferentes regiones del Estado, con el objetivo de lograr una buena convivencia y cohesión social, y garantizar bienestar y tranquilidad a las familias. Comunicado de Prensa