Habitantes de las Comunidades Rurales sin Electricidad Computadoras, Internet y Televisión Para Inicio de Clases

Niños y jóvenes de la zona rura,l carecen de las elementales herramientas para poder continuar sus estudios.

*ALUMNOS TEMEN PERDER EL CICLO ESCOLAR, AL NO CONTAR CON ALTERNATIVAS PARA PODER CONTINUAR SUS ESTUDIOS CON LA NUEVA NORMALIDAD.

Tapachula, Chiapas; 17 de Agosto de 2020.- Los estudiantes que habitan en las comunidades rurales en la Frontera Sur de Chiapas, temen perder el ciclo escolar que inicia este lunes, ya que hay dificultades para que accedan a los sistemas de educación instruidos por las autoridades del ramo.

Asbel Hernández López, presidente del Comité de Padres de Familia de la escuela “Miguel Hidalgo”, de la fracción Las Palmas, de este municipio, dijo en entrevista para EL ORBE, que gran parte de la población en ese sector no cuentan con los recursos económicos para la compra de televisores y todos los accesorios que requieren para ese nuevo tipo de enseñanza.

Dijo que no se pueden cumplir los principales desafíos y nuevos retos educativos, debido a que, por la pobreza en que viven, un alto porcentaje de las familias no cuenta con un televisor, celulares, tabletas electrónicas o internet en sus casas.

«Hoy pretenden continuar educando a los alumnos a través de televisores, internet o medios de radio. Probablemente tengan la voluntad, pero es diferente a los resultados, porque sólo transmitirán contenidos de libros, pero no una real enseñanza, con explicación y verificación del entendimiento», opinó.

Incluso, que hay comunidades recónditas enclavadas en la zona rural, en donde no cuentan con energía eléctrica, ya que el servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad es deficiente, por lo que esta carencia será un obstáculo para que los niños y jóvenes reciban sus cátedras.

Otro problema, acotó, es que los padres de familia ya no estarán en casa para apoyar a sus hijos en los cursos virtuales, porque han regresado a sus labores. EL ORBE / Nelson Bautista