“Si un Familiar mío Comete Delito, Debe de ser Castigado»: AMLO

* En Referencia al Video de su Hermano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante la difusión de videos en los que se muestra a su hermano Pío López Obrador recibir dinero de David Léon, extitular de Protección Civil, se les debe de investigar por estos actos, porque “un buen juez por su casa empieza” y afirmó que si un familiar de él comete un delito, deberá ser castigado.

En un video de media hora, López Obrador señaló que a diferencia del caso Lozoya, eso se trató de corrupción, y “el nuestro es cooperación”, debido a que los montos entre ambos casos no son similares.

Desde su oficina en Palacio Nacional, el Presidente manifestó que él vivió durante mucho tiempo, cuando estuvo en la oposición, de la cooperación de sus simpatizantes.

“Es tan fuerte todo (el caso Lozoya) que mis adversarios pensando que con eso me iban a detener, sacaron unos videos de mi hermano recibiendo dinero para ayudar a Morena en 2015, desde luego nada que ver con estas cantidades de todas maneras es dinero que le entregan cuando, lo dije también, se lucha por una causa pues todos aportamos.

“Yo viví durante mucho tiempo de la oposición de la cooperación de mucha gente, había hasta una cuenta en el banco donde todos depositaban muchísimos mexicanos aportaron para este cambio para erradicar con la corrupción.

“Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto (caso Lozoya). Esto es corrupción, lo nuestro es cooperación. De todas maneras, estoy planteando que se investigue a David León, que es quien le entrega dos sobres con dinero a mi hermano y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza.

“Si un familiar mío comete un delito, debe de ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera que lo haría, he estado muchas veces denunciando corrupción y he estado también defendiéndome y he salido de la calumnia ileso”, dijo.

El mandatario aseguró que la divulgación de estos videos no lo van a detener y seguirá insistiendo en limpiar de corrupción al país, pues “el que nada debe, nada teme”.

Al señalar una figura de Ricardo Flores Magón, López Obrador recordó que el revolucionario recibió dinero para su causa, que era el periodismo, y así comparar una imprenta y publicar el periódico Regeneración. Refirió que recibió dinero de Madero, “y miren decía que ‘mientras haya un soñador, hay esperanza’”.

“Yo por eso, estoy optimista, porque no solo hay un soñador en México, somos millones, mujeres y hombres soñadores, que queremos acabar con la corrupción y establecer un sistema político, con moralidad con ética, con honestidad, donde haya justicia en nuestro pueblo sea feliz y no haya esta inmundicia y México sea reconocido en el concierto de las naciones como es, un país lleno de valores, de principios, con una gran reserva de valores, morales, esa es la grandeza de México”, apuntó. SUN