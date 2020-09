Lo Único Que Hacen Los Casinos es Endeudar al Pueblo: Asociaciones

*EXHORTAN GRUPOS SOCIALES A LOS DIPUTADOS FEDERALES Y SENADORES, SUS INTERVENCIÓN PARA EVITAR LA REAPERTURA DE LOS CENTROS DE APUESTAS, QUE SOLO PERJUDICAN ECONÓMICAMENTE A LAS FAMILIAS.

Tapachula, Chiapas; 02 de septiembre del 2020.- «La apertura de los casinos solamente sirve para enriquecer a los propietarios y endeudar al pueblo», sostuvo Alfredo De la Cruz Cordero, dirigente de la asociación civil, Nueva Generación Vinculación Social.

En entrevista para EL ORBE indicó, en víspera de que se reabra un negocio de ese tipo que duró ocho años clausurado por supuestas irregularidades, que no están de acuerdo con la apertura de casinos porque son centros de vicios.

Indicó que ahora es sumamente importante la intervención de los Senadores y Diputados Federales para evitar que se abran esas casas de apuesta en el país, «porque ya basta que se endrogue más al país con esos vicios, que lejos de ayudar y empoderar a un buen capital económico, viene a empeorar más la situación».

Desde su punto de vista, abrir el casino perjudicará también el proceso de educación, «porque distrae mucho a la juventud y puede ser un factor para incrementar los niveles de inseguridad».

Así también, que «los casinos no nos vienen a ofrecer ningún beneficio. Cuando estuvo abierto ese negocio provocó severas deudas en la sociedad y se empezaron a perderse casas», recordó.

También consideró muy extraño que las autoridades digan que la población no baje la guardia y extreme las medidas preventivas para no provocar un rebrote del mortal Covid-19, pero se esté permitiendo la apertura de antros de vicio, donde hay aglomeración de personas, y ahora el casino, «aun cuando ya hay más de 60 mil muertos en México por esa enfermedad

INVOLUCRADOS LEGISLADORES, FUNCIONARIOS Y… ¿HASTA OBISPOS?

Los enfrentamientos jurídicos en los últimos años entre la Secretaría de Gobernación y empresas dedicadas a las apuestas y las reformas a las leyes para ese tipo de giros, ha provocado en la historia de México que afloren infinidad de actos de corrupción en la que presuntamente han estado involucrados legisladores, funcionarios y se cree que hasta religiosos.

Cabe recordar que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó -antes de este sexenio- la nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos (297 votos a favor, 34 en contra y 17 abstenciones).

Si embargo, horas antes de eso, el grupo parlamentario Nueva Alianza denunció un «albazo» de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) pues otorgó siete permisos para operar casinos sin esperar a que la nueva Ley Federal de Juegos y Sorteos fuera aprobada por el Congreso de la Unión.

El entonces diputado del PANAL, Rubén Félix Hays, aseguró que esa área de la Secretaría de Gobernación acordó con la Comisión Especial de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados, no expedir nuevas licencias hasta que se aprobara el nuevo ordenamiento en la materia.

“Como coordinador del grupo de trabajo encargado de la revisión de los permisos de juegos y sorteos regulados por el gobierno federal y otorgados en diversas administraciones pasadas y actuales del Ejecutivo federal, hago una atenta solicitud a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación para que aclare a esta Comisión Especial los siete permisos otorgados”, dijo el legislador aliancista en tribuna de San Lázaro.

Félix Hays también precisó que la empresa PUR UMAZAL TOV, S. A. de C. V., que fue la beneficiada, es de reciente creación.

La expansión de estos establecimientos no tiene patrón definido, toda vez que el número de casinos aumenta en las principales áreas turísticas del país, pero también en zonas fronterizas, en ayuntamientos ricos o pobres e incluso en regiones notablemente afectadas por el crimen organizado.

Es decir, con la ley actual, cada empresario recibe de Gobernación un permiso para abrir determinada cantidad de negocios, principalmente los denominados centros de apuestas remotas y salas de sorteo de números.

Hace una década, los permisionarios tenían, en conjunto, luz verde federal para abrir, si así lo deseaban, hasta 798 negocios. Ahora, el número subió a 855. La mayoría de estos empresarios no operan al límite de su autorización; no obstante, la ley actual les permitiría crecer mucho más.

Los sitios con mayor número de estos negocios son Tijuana, con 18 establecimientos; Mexicali, 13; Hermosillo, 12; delegación Benito Juárez (Distrito Federal), 11; Monterrey, 10, y Zapopan, nueve.

Como se ha difundido, la principal compañía dedicada a este negocio es la española Codere, con 16 mil 970 terminales de juego, 82 establecimientos, 73 puntos de apuesta y un hipódromo.

Codere se presenta en su página electrónica como la “empresa líder en la industria del juego privado en México”, con las marcas Royal, Yak, Jackpot, Mio Games, Bingo 777, entre otras, con énfasis en las apuestas electrónicas.

En un solo año, reportó ingresos por casi 400 millones de euros. Desde 1998, indica la firma española, estableció alianzas con Grupo Caliente (de Jorge Hank Rhon) y con la Corporación Interamericana de Entrenamiento (CIE).

Por estados, Baja California ocupa el primer sitio por número de casinos operando en su territorio; asimismo, están en la cima de la lista Nuevo León, Jalisco, Sonora, Veracruz, Distrito Federal y el estado de México.

CASINOS… UNA CRONOLOGÍA DE CORRUPCION

Lo ocurrido el sexenio pasado, cuando la Secretaría de Gobernación (SEGOB) realizó un operativo simultáneo en varias entidades del país para clausurar 12 casas de apuesta ligadas a Juan José Rojas Cardona, tuvo como consecuencia la renovación del permiso federal a Entretenimiento de México (Emex).

Pero provocaría también que salieran a flote muchas situaciones ilícitas en las que estarían involucrados personajes políticos de primer nivel y legisladores.

La investigación hecha por los funcionarios de la SEGOB, sobre el funcionamiento irregular de las concesiones de los casinos de Rojas Cardona, llevaron al Consejo de la Judicatura Federal a presentar una denuncia penal por actos de corrupción ante el Ministerio Público Federal contra 2 ex magistrados, un juez y un secretario técnico.

Esto por probables delitos al facilitar adquisiciones y renovaciones de los permisos de casas de apuesta de este empresario sin el debido cumplimiento de la ley.

De acuerdo a un análisis del economista Eduardo Esquivel Ancona, las concesiones para operar casinos en México las otorga la Secretaría de Gobernación con base en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual se promulgó hace 67 años, las reglas, por lo tanto, llevan más de medio siglo siendo las mismas. La interpretación, por su parte, sí ha cambiado.

Durante muchos años, las concesiones para instalación de negocio de juegos de apuesta que otorgó la SEGOB se suscribía a hipódromos, frontones, peleas de gallos y casinos no permanentes, como la feria de San Marcos, en la capital del estado de Aguascalientes.

De 1953 y hasta 1982, el gobierno federal sólo otorgó 3 permisos para la instalación de casas de apuestas, que derivaron en 29 permisos para casinos permanentes.

Poco antes de iniciar la actual legislatura federal, había en México 32 permisos autorizados para casas de apuestas y estaban en funcionamiento 349 casinos, de un total de 798 autorizados.

Quizá uno de los atractivos para el gobierno es que la industria de juegos y sorteos legalmente establecidos genera alrededor de 4 mil 500 millones de pesos en impuestos.

El gobierno de Carlos Salinas de Gortari (PRI 1988 a 1994) otorgó 14 permisos para casas de apuestas que potencialmente, podían derivar en 231 casinos en el país, lo que dio inicio al boom de los casinos en México.

Entre los permisionarios que se vieron beneficiados por el otorgamiento de estos negocios se encuentra el Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon, que actualmente maneja 82 de los 213 centros de apuestas remotas y 79 de las 201 salas de sorteo de números, todo esto en 19 estados del país.

Para tomar una referencia, en el año 2008, Hank Rhon obtuvo más de 14 mil millones de pesos de ganancias, pero los malos manejos administrativos del ex presidente municipal de Tijuana, en el 2010, lo obligaron a vender el 67.3 por ciento del negocio al grupo español Codere.

El gobierno salinista también accedió a dar permisos al grupo Cesta Punta Deportes, de José María Guardia López, conocido como el “zar del juego”, en Ciudad Juárez; actualmente el grupo Cesta tiene una inversión de más de 12 millones de dólares distribuida en el hipódromo, el galgódromo y el casino de Ciudad Juárez, además de otros centros de apuesta y juegos en la capital de Chihuahua y el Estado de México.

Guardia López se vio implicado en supuestos escándalos policiacos. En junio del 2003 fue acusado por el ex procurador general de la República, Jorge Carpizo, de lavar dinero del narcotráfico mediante la construcción de templos católicos y una casa del migrante, todo esto con la ayuda del obispo, Juan Sandoval Iñiguez.

En junio de 1992, Atracciones y Emociones Vallarta SA, de Rodrigo Aguirre Vizzet, hijo del ex regente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, fue premiado con un permiso para la operación de casa de apuestas.

Se cree que actualmente cuenta con 50 establecimientos permitidos, de los cuales funcionan únicamente 26, siendo uno de estos el Casino Royal de Monterrey, que fue incendiado intencionalmente en agosto del 2011, causando la muerte de 53 personas.

En el sexenio del presidente Ernesto Zedillo (PRI) sólo se dieron dos permisos que derivaron en la posibilidad de habilitar 83 centros de juego.

Mientras que, en el gobierno de Vicente Fox (PAN) se entregó 8 permisos para operar casinos, destacándose el que se le otorgó a la filial de Televisa, Apuestas Internacionales, a la que se le concesionó en 2005 un permiso para manejar 130 salas de juego en 25 estados del país, dividido en 65 centros de apuestas remotas y 65 salas de sorteo de números, bajo el nombre de Play City Casino.

La facturación de la filial de Televisa ha sido muy alta. En un solo trimestre de ese año facturaron 949.5 millones de pesos con únicamente 25 establecimientos.

En el gobierno de Felipe Calderón (PAN) se repartieron cuatro permisos para operar casinos, pero fue de llamar la atención que dos minutos antes de concluir su sexenio, a las 23:58 horas del 30 de noviembre, el ex mandatario entregó, a través de la SEGOB, dos permisos para operar 94 casinos.

Estos a favor de la empresa Entretenimiento de México (Emex), propiedad de los hermanos Rojas Cardona, de cuyo permiso derivaron los otorgados a Producciones Móviles y Exciting Games.

La concesión se dio a pesar de que se dijo que los dueños de Emex eran investigados en Estados Unidos por lavado de dinero. Por ese motivo, y otros más, pero en el 2013 un juez ordenó la suspensión definitiva de los permisos que otorgó el panista Felipe Calderón.

Son varios los colaboradores del gobierno de la administración pasada que han sido acusados de corrupción con las concesiones de casinos; tal es el caso de Roberto Gil Zuarth, que había sido señalado de cobrar altas cuotas para facilitar el otorgamiento de estos permisos de juego, cuando fue secretario particular del presidente Felipe Calderón.

Caber destacar que Roberto Gil Zuarth fue senador de la República por la vía plurinominal del PAN, representando al Estado de Chiapas.

Las reglas de la Ley de Juegos y Sorteos son poco claras y han beneficiado la participación extranjera en el negocio de los casinos y las apuestas; aunque en los registros públicos de la SEGOB no aparece el nombre de la multinacional española CODERE (propiedad de la familia Martínez Sampedro que cotiza en la bolsa de valores de Madrid), esta empresa opera la cuarta parte de los casinos en México.

Codere es dueña desde el 2011 del 84.8 por ciento de las acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas (ICELA), que a su vez aparece como accionista de la Administradora Mexicana de Hipódromos.

Esta concesionaria está también autorizada por SEGOB para operar 65 centros de apuesta remotas en el territorio mexicano, de las que 51 que operan en 20 estados del país, como Sports Books, Yak, Jakpot y Royal Yak, además de tener a su cargo el Hipódromo de las Américas de la Ciudad de México.

La trasnacional española también ha adquirido acciones de otras permisionarias de casas de apuestas del país, como la de Promotora de Juegos de México y la compra de acciones del Grupo Caliente, lo que la hace ser hoy por hoy la empresa operadora de apuestas con mayor presencia en salas de juego de México, con una participación en 94 locales, que en conjunto manejan 19 mil 571 terminales de juego en las principales ciudades del país.

Esto equivale al 26.9 por ciento de los establecidos, lo que le reportó a Codesa en un solo año ingresos por 291.5 millones de euros.

Hasta ahora, el cierre de los casinos en Chiapas no se trataba de una diferencia entre el gobierno y los propietarios de esos establecimientos, sino más bien de una estrategia amplia y justificada para garantizar el sano desarrollo de los jóvenes y niños chiapanecos, el fortalecimiento de las familias y el combate a los vicios.

Curiosamente, en la misma semana en la que se cerraron esos casinos, hace ya varios años, también fueron clausurados 32 centros nocturnos en los que se ejercía la prostitución, la trata, la explotación laboral y el tráfico de estupefacientes.

Las matemáticas no mienten, con el cierre de casinos y antros de vicio en el Estado también se redujeron considerablemente infinidad de delitos.

Por ello ahora la sociedad espera que todo ese esfuerzo que se hace en Chiapas para garantizar la paz, la gobernabilidad y la estabilidad social, sea apoyada por las autoridades y legisladores federales para evitar que, a través de la corrupción, se pretenda abrir esos lugares de vicio. EL ORBE /M. Cancino / Ildefonso Ochoa Argüello