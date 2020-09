Comercios Esperan Incrementar Ventas con Apertura de Frontera con Guatemala

*Empresarios Llaman a no Bajar la Guardia Ante el Covid.

Tapachula, Chiapas; 19 de Septiembre del 2020.- La reapertura de la frontera entre Guatemala y México realizada este vienes, beneficiará al comercio de Tapachula, aunque ya nada va a ser como antes de la pandemia, consideró el empresario, Arnoldo Morales Barrios.

En entrevista para EL ORBE, dijo que la contingencia por el Coronavirus afectó a todos en general, principalmente a los comerciantes, de manera que ahora que han abierto la frontera, «con el 20 por ciento que se incrementen las ventas, ya va a ser bastante».

“Si hay orden será saludable, porque el Covid, con frontera cerrada o abierta, de todas formas puede volver el brote y hasta más fuerte si no nos disciplinamos”.

Dejó en claro que “hay tránsito de centroamericanos y de otras personas de manera ilegal, por el río o por caminos de extravío, o no sé cómo le hacen, pero ingresan a México y Migración no se da abasto para evitarlo”.

Ante este hecho, recalcó, “lo más recomendable es que toda la población redoble esfuerzos, se discipline y adopte las medidas sanitarias preventivas correspondientes, porque de lo contrario la pandemia va a seguir y, mientras tanto, el comercio ya no aguanta tanta afectación y necesita recuperarse”.

En el caso de los migrantes que deambulan por la ciudad, opinó que unos andan buscando trabajo y otros pasando el tiempo mientras la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (Comar) les resuelve su petición, por eso son varias las dependencias que deben intervenir para poner orden, y no sólo Migración. EL ORBE / Nelson Bautista