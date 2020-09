En Tapachula, Encabeza Rutilio Escandón Arranque del Programa “Ayudas Técnicas”

*EL MANDATARIO ESTATAL ENTREGÓ MÁS DE 3 MIL 800 SILLAS DE RUEDAS, Y MIL 467 AUXILIARES AUDITIVOS QUE MEJORARÁN LAS CONDICIONES DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON UNA INVERSION DE 19 MDP.

Durante el arranque del programa “Ayudas Técnicas”, desde el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que con estos apoyos asistenciales, además de garantizar justicia social e igualdad, se brinda a las chiapanecas y los chiapanecos mejores oportunidades para sacar adelante sus aspiraciones y acceder a una vida digna junto a sus familiares.

Acompañado de la presidenta honoraria del DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández; la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, y la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, el mandatario destacó que su Gobierno ha establecido un trabajo honesto, responsable y leal al pueblo, donde la meta es aportar a la construcción de una sociedad incluyente y sin discriminación, en el que todas y todos tengan bienestar.

“Nuestro deseo es ofrecer las mismas oportunidades, que las personas, sin importar su condición, puedan acceder a un empleo, al deporte y valerse por sí mismas, para ir hacia delante y no haya nada que las detenga para cumplir sus anhelos”, apuntó al precisar que los beneficios se entregan sin condicionamiento, por ello, pidió no dejarse engañar y denunciar a vivales que hagan mal uso de los programas sociales, para enfrentarlos a la justicia.

Luego de enfatizar que Chiapas sigue las directrices del plan nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante una política de servir a quienes más lo necesitan, Escandón Cadenas sostuvo que aunque la entidad es ejemplo en el combate a la pandemia de COVID-19, es fundamental no confiarse y acatar las recomendaciones de autocuidado, distanciamiento social e higiene, para evitar algún rebrote.

La Directora General del DIF Chiapas subrayó el trabajo en equipo que ha logrado hacerse con los DIF municipales para llegar a cada rincón de la entidad, y explicó que con una inversión mayor a los 19 millones de Pesos, se otorgarán mil 467 auxiliares auditivos y más de 3 mil 800 sillas de ruedas para diferentes necesidades, como para parálisis cerebral infantil y adulto, estándar, infantiles, todoterreno y eléctricas.

A su vez, la Alcaldesa de Tapachula reiteró que su administración está sumada a las acciones que lidera el mandatario estatal en beneficio de quienes más lo necesitan, al tiempo de resaltar que estos apoyos cambiarán la vida de quienes los reciben y de sus familias, porque representan una oportunidad de mejorar sus condiciones y progresar.

En representación de las y los beneficiarios, Anita Gómez López reconoció la ayuda que el Gobernador y su equipo llevan a cabo a favor de la gente más pobre, sobre todo, para quienes tienen alguna discapacidad. “Es un gusto poder agradecerle frente a frente”.

A este acto asistió el alcalde de Unión Juárez, Doni Alan Verdugo Aguilar, así como Presidentas de los DIF municipales de la región Soconusco. Comunicado de Prensa