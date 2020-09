Protestan por Cierre de Tribunales Desde el Mes de Marzo, Estancados los Expedientes: Abogados

*MANIFIESTAN QUE POR LA PRESENCIA DEL COVID-19 SE SUPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES. *HASTA LA FECHA PERMANECEN ESTANCADOS LOS PROCESOS JUDICIALES, EXISTIENDO MUCHAS DEMANDAS.

Tapachula, Chiapas; 21 de septiembre del 2020.- Cientos de abogados de colegios, asociaciones, barras e independientes, se manifestaron este lunes al sur de la ciudad, para mostrar su inconformidad porque desde hace seis meses fueron suspendidas las actividades en el Tribunal de Justicia.

Edgar Torreblanca Martínez, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Chiapas, dijo ante los medios de comunicación que ese edificio fue cerrado desde el mes de marzo, con la justificación de evitar los contagios del Covid-19.

Durante medio año, todo el personal ha cobrado sus sueldos y otras prestaciones, sin presentarse a trabajar.

«Le pedimos de favor al gobierno que inicien las actividades. No hay acceso directo a la justicia por faltas de control y conciencia», dijo.

Acompañado de presidentes de otros grupos colegiados similares, señaló que «están estancados los procesos judiciales y hay muchas demandas, pero no hay atención en los tribunales»

Y es que aseguró que la misma situación se está viviendo en todos los municipios de Chiapas y que, por lo mismo, ya hay manifestaciones de los especialistas en derecho.

«Es una demanda justa, porque lo único que pedimos es que se respeten los derechos sociales, ya que actualmente no hay una pronta y expedita justicia», recalcó.

El abogado reconoció que la suspensión de las labores fue por una cuestión de salud, «pero la impartición de justicia es un reclamo y un bien de urgente necesidad» EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello