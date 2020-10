Cumplir el Acuerdo en el Caso Acteal es un Acto de Justicia: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la reunión de supervisión al cumplimiento de las cláusulas del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso “Masacre de Acteal”, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su voluntad de continuar trabajando junto a la Federación para avanzar en este proceso que, dijo, no es una concesión sino un acto de justicia.

Ante víctimas de este lamentable hecho, el mandatario manifestó que aunque no ocurrió en la actualidad, hoy se refrenda el seguimiento que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a esta grave acción sufrida por el pueblo de Acteal. “Se esperaron muchos años; sin embargo, hoy tenemos un Gobierno Federal verdaderamente democrático y humano, que da la cara”.

Apuntó que la reparación del daño es importante pero no es suficiente, por ello, resaltó las extraordinarias condiciones y alianzas entre los Gobiernos de México y de Chiapas, para seguir ayudando humanitariamente a éste y todos los pueblos, bajo la visión del presidente López Obrador de que las ayudas lleguen de forma directa, sin condición ni distinción.

“Deseamos el bien común, la práctica de la fraternidad, haciendo a un lado los rencores, la confrontación y evitando la provocación, porque las malas prácticas hacen mucho daño al pueblo y evitan el progreso, el porvenir y un mejor destino al que tenemos derecho las generaciones presentes y las futuras”, expresó.

Luego de reconocer que el gobernador Rutilio Escandón ha sido firme promotor de este proceso de solución amistosa, el subsecretario Alejandro Encinas destacó el avance del 40 por ciento en el cumplimiento a los puntos de este acuerdo suscrito en Septiembre, y precisó que, como parte de este compromiso asumido por el Estado mexicano, este día se entregaron recursos de indemnización.

“No es una dádiva, es un derecho, es su patrimonio y esperamos que, en alguna medida, mitigue el daño que se infligió. Espero que sigamos rindiendo buenas cuentas, ratificando nuestro compromiso de cumplimiento y llamándolos a que nos ayuden a ir reconstruyendo las condiciones de paz y reconciliación. Queremos que esto contribuya a recuperar la tranquilidad en Acteal y tengan la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida”, acotó.

En tanto, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, subrayó la voluntad de las víctimas de llevar a cabo este acuerdo, y expresó el orgullo del Gobierno mexicano de poder reconocer, saldar y dar seguimiento a esta deuda histórica. Aseguró que dar justicia al pueblo de Chiapas ha sido el centro de las acciones, teniendo como ruta el diálogo para lograr el entendimiento entre los pueblos.

Asistieron: el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos; la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Josefina Bravo Rangel; el representante de las víctimas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Ricardo Lagunes Gasca; la representante de Acteal, Catarina Vázquez Pérez; el vocero del Consejo de la Organización Civil “Las Abejas de Acteal”, José Patrocinio Hernández Gómez.

Asimismo, las víctimas de esta masacre: Zenaida Luna Pérez, Manuel Gómez Pérez II, Juan Vázquez Pérez, Javier Luna Pérez, Emilio Luna Pérez, Rosa Luna Ruiz, Francisco Gómez Pérez, Lucía Pérez Pérez, Roselia Pérez Luna, Mariano Luna Ruiz, Daniel Pucú Jiménez, María Vázquez Pérez, Gerónimo Vázquez Ruiz y Felipe Gómez Pérez. Boletín Oficial