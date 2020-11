Inauguran Resonancia Magnética Nuclear en Tapachula Junto a la de Tuxtla Gutiérrez, Únicas en el País: REC

* EN EL ACTO DE ENTREGA, DONDE FUE ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA ROSALINDA LÓPEZ, EL MANDATARIO ASEGURÓ QUE CONTINUARÁ LA INVERSIÓN EN MATERIA DE SALUD.

* EL HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA, JUNTO Al HOSPITAL “DR. GILBERTO GÓMEZ MAZA” DE TUXTLA, SON LOS ÚNICOS NOSOCOMIOS EN EL PAÍS QUE TIENEN ESTE EQUIPO.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Servicio de Resonancia Magnética Nuclear del Hospital General Tapachula, un equipo de alta especialidad, auxiliar importante de diagnóstico y de apoyo al quehacer médico, del cual únicamente hay dos en su tipo en el país, uno en Tuxtla Gutiérrez y el que se entrega a este nosocomio.

Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, el mandatario aseguró que no habrá nada que impida a su Gobierno continuar la inversión en materia de salud: “No escatimaremos ningún recurso que sea para que la gente esté mejor; trabajamos día con día para sacar adelante los reclamos más sentidos de Tapachula y de Chiapas”.

Luego de precisar que este servicio de Resonancia Magnética Nuclear también se instalará en Comitán y Palenque, agradeció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador en el esfuerzo que se hace para el bienestar de las familias chiapanecas, y afirmó que si hay voluntad, no hay desafío que no pueda vencerse, como pasa en esta contingencia sanitaria, en la cual además de reforzar el rubro de salud, se entrega ayuda humanitaria.

Escandón Cadenas aplaudió al personal de salud por su labor y al pueblo de Chiapas por la actitud responsable ante la pandemia de COVID-19, pues gracias a esto se ha logrado aplanar la curva; asimismo, reiteró la invitación a utilizar cubrebocas y volverse promotores de su uso, así como a no salir si no es necesario, para evitar el rebrote de esta enfermedad.

Por su parte, Cruz Castellanos enfatizó que se está fortaleciendo la salud en todos los ámbitos, pero principalmente, en el tecnológico, al tiempo de referir que tener una Resonancia Magnética de estas características, aspira a que el sureste, el país y el mundo, vean el trabajo solidario que se realiza en Chiapas a favor de la salud.

Entre los beneficios de la Resonancia Magnética, destacan que no es invasiva y no usa radiación, el agente contrastante es menos probable que produzca una reacción alérgica, da imágenes extremadamente claras y detalladas de las estructuras de los tejidos suaves que otras técnicas para ver imágenes no pueden lograr, igualmente, puede determinar si un cáncer se ha extendido, y ayuda a determinar el mejor tratamiento.

Asistieron: la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández; la Alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda; el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín; el director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de Chiapas (ISSTECH), Alberto Cundapí Nuñez; y el subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Domínguez Maldonado.

Igualmente, la directora general de Centro Regional de Alta Especialidad, Concepción Domínguez González; el director del Hospital General de Tapachula, Omar Gómez Cruz; el comandante de la 14 Zona Naval, Puerto Chiapas, Abraham Eloy Caballero; el médico cirujano José Pimentel Nieto, en representación de Jaime González Ávalos, comandante de la Séptima Región Militar; así como alcaldesas y alcaldes del Soconusco, entre otros. Comunicado de Prensa