Por COVID Aplican Restricciones a Comercios, Bancos e Iglesias, Mientras que los Bares Operan sin Control

*HAY MAS BARES Y CANTINAS POR TODA LA CIUDAD QUE ESCUELAS. * PERMANECEN ABIERTOS DE DIA Y NOCHE. *AUMENTA EL CONSUMO DE ALCOHOL EN JÓVENES.

Tapachula, Chiapas a 18 de noviembre de 2020.- Mientras que las autoridades vigilan sigilosamente que decenas de miles de burócratas y del magisterio no regresen a trabajar para evitar los contagios del mortal Covid-19, los antros de vicio han abierto sus puertas por todos lados y repletos a su máxima capacidad, sin que ninguna autoridad les diga absolutamente nada.

En esa ironía de prohibir a las escuelas que abran o a las iglesias que tengan misas comunitarias, las cantinas y establecimientos con giros rojos están operando impunemente, aunque se desconoce bajo que acuerdos con los funcionarios públicos encargados de vigilar que eso no ocurra.

La apertura de antros de vicio en la actualidad es tan grande que se calcula que ya hay más que escuelas.

La venta indiscriminada de bebidas embriagantes se está viendo reflejadas en el incremento considerable en los consumidores, entre ellos niños y adolescentes. Por ejemplo, el psicólogo, Fredy Hernández Hernández, del Centro de Integración Juvenil (CIJ), dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que, durante los meses que van hasta ahora de la pandemia. el confinamiento, los conflictos entre parejas, la falta de recursos económicos y los altos niveles de estrés, han provocado el abuso o dependencia del consumo de alcohol joven.

Añadió que, de acuerdo a la idiosincrasia, mucha gente cree que, al consumir alcohol, encuentran un relajamiento a los problemas que atraviesan, tanto en el trabajo como en los hogares, o para olvidarse de momento de los mismos.

En lo que va de este año, según sus cifras, en el alto número de consumidores de alcohol se encuentran los adolescentes menores de 14 años de edad, pero también gente adulta e incluso adultos mayores tienen el problema del alcoholismo.

Aun cuando ese vicio no hace diferencias del sexo de los afectados, la mayoría son hombres, «pero eso no quiere decir que las mujeres no caigan también en ello».

Señaló que, de acuerdo al momento que se vive con relación a los problemas sanitaros, ahora están atendiendo también a los jóvenes de manera virtual, porque saben que el consumo de sustancias prohibidas es constante y requiere de toda la atención.

Explicó que la atención en línea no es solamente para los adictos o consumidores, sino para toda la familia o quien se interese, ya que tienen la misión de prevenir todo tipo de conductas adictivas o tóxicas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello/Nelson Bautista