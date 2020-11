Reiteramos Nuestro Compromiso de Invertir en el Deporte e Impulsar a los Atletas: REC

*Entrega el Gobernador el Premio Estatal del Deporte 2020.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó el Premio Estatal del Deporte (PED) 2020, que consiste en una medalla, placa conmemorativa y un estímulo económico, a atletas que han sobresalido y puesto en alto el nombre de Chiapas, donde reconoció su desempeño y logros en cada una de sus disciplinas y refrendó el compromiso de su gobierno de continuar la inversión en materia deportiva.

Junto a la directora general del Instituto del Deporte (Indeporte), Tania Valeria Robles Velázquez, el mandatario galardonó, en la categoría de Atletas, a Brisia Guadalupe Hernández Escobar por para-tenis de mesa, y a Eduardo Maximiliano García Betanzos por luchas asociadas; mientras que en la categoría de Entrenador a José Candelario Chávez Banda, por luchas asociadas.

“Vamos a seguir apoyando a las mujeres y hombres deportistas. Aunque ahora no hay prácticas presenciales, hay que darles los uniformes y herramientas, porque no debemos parar la marcha, tiene que haber estímulos. Estoy seguro de que después de la pandemia por COVID-19, harán doble esfuerzo porque tienen mucha energía, fuerza y potencial, y van a adquirir experiencia para enfrentar las competencias”, señaló.

En este acto, en el que también inauguró la rehabilitación del Gimnasio de Usos Múltiples del Indeporte, dañado por el sismo de 2017, Escandón Cadenas develó las placas de las y los ganadores del PED 2019 y 2020 e hizo entrega de uniformes a deportistas clasificados a los Juegos Nacionales Conade 2020, así como equipamiento a selecciones estatales.

Luego de destacar la trayectoria de la ganadora y los ganadores, Tania Robles resaltó que pese a la pandemia, se continúa promoviendo la activación física, el mejoramiento de la infraestructura y la gestión de acciones que brinden mayor seguridad, como dotar de 560 kits de uniformes a atletas, entrenadores y delegados; equipamiento deportivo, instalación de 32 cámaras de vigilancia y sistema de monitoreo, así como la reapertura del gimnasio.

En nombre de las y los galardonados, el entrenador José Candelario Chávez Banda manifestó la emoción de recibir por segunda ocasión esta presea que representa dedicación, disciplina y trabajo en equipo: “El deporte es mi pasión y me ha enseñado que no es nada más luchar y esforzarse por ser bueno en algo, sino fijarse la meta de ser el mejor; esa es la gran enseñanza que las y los deportistas de alto rendimiento tienen para dar”.

Cabe mencionar que Brisia Hernández Escobar consiguió las medallas de oro individual y plata por equipos en la paralimpiada; Maximiliano García Betanzos obtuvo el primer lugar del ranking nacional de la categoría 125 kilogramos de la modalidad libre; fue el único chiapaneco en el proceso de selección para Juegos Olímpicos de Tokio 2020; obtuvo la medalla de oro en el “Grand Prix todos estrellas 2019”; y quinto lugar en el clasificatorio Olímpico Panamericano en Ottawa, Canadá 2020.

En tanto que Chávez Banda destacó por su guía y entrenamiento a sus pupilos, quienes lograron dos medallas de plata y dos de bronce en el primer selectivo nacional clasificatorio 2020; así como una presea de oro y de bronce en el “Grand Prix todos estrellas 2019” y en el clasificatorio olímpico panamericano en Ottawa, Canadá.

Asistieron: el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez; la secretaria de Educación del estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; la secretaria de Bienestar Adriana Grajales Gómez; la diputada Aída Guadalupe Jiménez Sesma, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso; el delegado de Protección Civil Zona Metropolitana, Sergio Moguel; así como deportistas y asociaciones deportivas. Comunicado de Prensa