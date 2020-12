En Unidad, Continúa el Apoyo a la Población Damnificada por Lluvias: Rutilio Escandón

Tuxtla Gutiérrez.- Al destacar el esfuerzo conjunto entre las distintas instituciones federales, estatales y municipales para hacer posible el despliegue, por aire, tierra y agua, de todo lo que se requiere en el apoyo a la población damnificada por las tormentas tropicales y frentes fríos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró que continúa la integración del censo a fin de que puedan rehabilitar sus viviendas y recuperar sus bienes.

El mandatario señaló que ante estos tiempos difíciles que se han vivido en la entidad, desde el primer momento se han atendido de manera conjunta las necesidades más urgentes de la población que habita en las zonas afectadas, sobre todo con la entrega de paquetes alimentarios y ayuda humanitaria, además de brindarles atención médica.

Respecto a la pandemia de COVID-19, Escandón Cadenas subrayó que Chiapas continúa aplanando la curva de contagios, sin embargo, insistió en el llamado a no confiarse y cuidarse con mayor esmero y responsabilidad, por lo que pidió seguir implementando las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene, además de evitar reuniones y aglomeraciones.

“Por favor, no hay que bajar la guardia, porque en otros países y en algunos Estados de México se están presentando rebrotes de COVID-19. Seguimos en color verde del Semáforo Epidemiológico porque somos un gran pueblo y el personal de salud está realizando una labor extraordinaria”, manifestó.

En este sentido, el Gobernador reconoció al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chiapas que obtuvo el Premio Nacional de Calidad en Salud 2020, que otorga el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud federal: “Nos sintamos muy orgullosos. Tenemos trabajadoras y trabajadores que se desempeñan con mucho profesionalismo, por eso vamos bien en materia de salud”.

Finalmente, explicó que Chiapas, luego de estar en los primeros lugares en muerte materno infantil, actualmente se encuentra en el lugar número 14; respecto al Dengue, Zika y Chikungunya, hoy se halla en el lugar 23; y en cuanto a la Influenza, no se ha presentado ningún caso desde el mes de Mayo. Comunicado de Prensa