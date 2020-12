Con Éxito Concluye el 33 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In memoriam

* LA EDICIÓN DE ESTE AÑO SE DESARROLLÓ DE MANERA VIRTUAL, DEBIDO A LA PANDEMIA. PARTICIPARON AJEDRECISTAS DE VERACRUZ, OAXACA, ENTRE OTROS ESTADOS.

Tapachula, Chiapas 12 de diciembre de 2020.- Con un contundente éxito se desarrolló en esta ciudad el 33 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In memoriam 2020 On Line, el cual contó con la participación de más de 200 competidores de diversos lugares de Chiapas y de la República Mexicana.

Tal como se estableció en la convocatoria respectiva, el viernes tocó competir a quienes se inscribieron en la categoría Infantil, y este sábado 12, entraron en competencia los de la categoría Juvenil y finalmente los de la categoría Libre.

Debido a la pandemia del coronavirus, el torneo ajedrecista se llevó a cabo -en esta ocasión- de manera virtual, con el apoyo de la Plataforma Lichess. Todos los resultados fueron válidos para el rating nacional online, de la Federación Nacional de Ajedrez de México.

Por la seriedad y responsabilidad con que la Editora Zamora Cruz y el rotativo El ORBE han impulsado este deporte, las inscripciones fueron nutridas y todos salieron satisfechos con los resultados obtenidos.

El Director General del Periódico y Semanario El ORBE, Enrique Zamora Cruz, comentó que debido a la pandemia fue que se decidió efectuar de manera virtual el 33 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In memoriam, en su edición 2020, pues anteriormente se ha hecho de manera presencial, pero hoy debido a esta situación se optó por realizarlo de esta manera para no dejar pasar por alto tan importante evento, y salvaguardar la salud de los competidores.

Asimismo, expresó que EL ORBE tiene 43 años de historia, y 33 de impulsar el Ajedrez en memoria del fundador del periódico, don Juan Zamora Velázquez, y por eso se planeó realizar el torneo del deporte ciencia, para que los niños, jóvenes y adultos tuvieran la oportunidad de competir sanamente.

Este juego es, además, una herramienta para alejar a la sociedad de los malos vicios y puedan practicar un deporte tan bonito, que además estimula su mente.

Dijo que la experiencia del deporte ciencia ayuda en la memoria de quienes lo practican, pero sobre todo a relajar los nervios, al funcionar de manera extraordinaria en todo aquel que lo ejerce.

Al mismo tiempo agradeció a doña Esthelita Cruz Viuda de Zamora, Embajadora del Ajedrez en Chiapas, por todo el apoyo que ha brindado a esas acciones desde hace 33 años.

Destacó el apoyo del director honorario, Adolfo Zamora Cruz, quien en los primeros años fungió como director del periódico EL ORBE, e igual ha estado pendiente para la realización anual de este maravillo torneo que por décadas ha reunido a diversas personas del ámbito político y empresarial.

Asimismo, Enrique Zamora Morlet, coordinador del evento, dijo que fue un gusto el poder saludar a todos los ajedrecistas quienes compitieron en este innovador evento, ya que por causa de la pandemia que se sigue atravesando no solo en México sino a nivel mundial, se tuvo que llevar a cabo en línea y fue un beneplácito tener la participación de más 200 ajedrecistas en las tres categorías Infantil, Juvenil y Libre, a quienes agradeció por ser parte de este programa deportivo.

Felicitó a los padres de familia y maestros ajedrecistas, pero en especial al árbitro FIDE Jerónimo Hernández, por su tiempo y empeño que mostró durante la realización de este evento.

Así también, que no se dejo pasar por desapercibido esta fecha tan importante para EL ORBE, que es la celebración del torneo anual de Ajedrez.

Por otro lado, los ganadores en la Categoría Infantil fueron, José Isaac Reyes Rivera, de Xalapa, Veracruz, quien se adjudicó el primer lugar con un score de 6.5; segundo lugar, Said González Sánchez, de Oaxaca, con 6; tercero, Justin Avrill Casarin Anteli, de Lerdo de Tejada, Veracruz, con 5.5, y cuarto lugar, Diego Agustín García Flores, de Poza Rica, Veracruz, con 5.5; todos ellos recibirán como premio un ajedrez con tablero.

Los ganadores en la Juvenil fueron, en primer lugar, José Luis Encarnación García, de Tepic, con una puntuación de 5.5, que será galardonado con mil 500 pesos; segundo sitio, Martín Ladislao Juan Jiménez, de Huehuetán con 5 puntos, y recibirá de premio mil pesos. Tercero, David Ismael Pinto Chame, de Las Margaritas, con 4.5 y un premio de 750 pesos; mientras que, en cuarto lugar, Uri Saamed Sánchez Soriano, de Putla Villa de Guerrero, con 4.5, y será recompensado con 500 pesos.

Los vencedores de la Libre fueron en primer sitio Arturo Torres Morales, de Las Margaritas con un Score de 6.5, y un premio de 2 mil 500 pesos; segundo, David Rufino Torres, de Tuxtla Gutiérrez, con 6, y dos mil pesos; tercero, Ricardo Paul Ortiz Hernández, de Minatitlán, con 6, y un premio de mil 500 pesos, mientras que el cuarto fue para Iván Pastor López Cabrera, de Tuxtla Gutiérrez, con 5.5, y se le reconocerá con mil pesos.

Finalmente la familia Zamora Cruz, patrocinadora de la competencia, mostró su satisfacción por el desarrollo y conclusión de este torneo, prometiendo continuar el siguiente año con más fuerza, con tal de impulsar el deporte ciencia entre todos los ajedrecistas de la región y esperan que esta situación ya haya pasado para poder reunir de manera presencial a los amantes del ajedrez. EL ORBE/Nelson Bautista

