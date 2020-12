Tuxtla Gutiérrez No Debe Bajar la Guardia Ante la Pandemia: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Ante el aumento de movilidad social en las calles y espacios públicos, debido a las celebraciones decembrinas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado respetuoso al pueblo de Chiapas, sobre todo a quienes habitan en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, a cuidarse con mayor esmero, no caer en excesos de confianza y no relajar las medidas preventivas y de autocuidado, para evitar riesgos de contagios de COVID-19.

“En la capital chiapaneca se ha elevado el número de infecciones por coronavirus en las últimas semanas, por lo que pido con cariño y de todo corazón a la población, especialmente a quienes viven en Tuxtla Gutiérrez, que no bajen la guardia y extremen precauciones, pues de esa manera se cuidan y protegen a sus seres queridos”, apuntó durante la Mesa de Seguridad.

Subrayó que aunque la entidad cuenta con clínicas de atención respiratoria completamente equipadas, suficientes medicamentos e insumos, y un gran personal de salud que trabaja de forma profesional y humana, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas con el objetivo de hacer frente a la pandemia de COVID-19, lo más importante es continuar actuando con responsabilidad para no enfermarse, ya que es un virus muy peligroso, que incluso puede ser mortal.

Asimismo, Escandón Cadenas enfatizó que Chiapas continúa en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, sin embargo, eso no significa que la emergencia sanitaria haya terminado, por lo que es fundamental seguir tomando en cuenta las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar y usar cubrebocas al acudir a lugares con espacios reducidos y centros laborales, entre otras.

En ese marco, el mandatario entregó un reconocimiento a la Guardia Nacional, tal como lo hizo con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, por su apoyo permanente y solidario a favor de la salvaguarda de la integridad de las chiapanecas y los chiapanecos durante la pandemia y las contingencias provocadas por los frentes fríos y tormentas tropicales. Comunicado de Prensa