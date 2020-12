Supervisan AMLO y REC Obra en el Tramo 1 del Tren Maya Informan Avance de la Entrega de Apoyos a Damnificados

* EN EL INFORME SOBRE EL PLAN DE APOYO A PERSONAS DAMNIFICADAS, POR LAS INUNDACIONES EN CHIAPAS Y TABASCO, SE DESTACÓ EL AVANCE DEL 50 POR CIENTO EN LA ENTREGA DE RECURSOS, REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y SE ESPERA CONCLUIR EL DÍA LUNES.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el informe sobre el Plan de apoyo a personas damnificadas por las inundaciones en Chiapas y Tabasco, el cual se aplica para proteger a las familias y sus bienes, desde los primeros momentos de la emergencia por lluvias extraordinarias, no vistas en los últimos 70 años.

Durante esta reunión realizada en Villahermosa, Tabasco, Escandón Cadenas expresó su agradecimiento en nombre del pueblo chiapaneco al mandatario federal porque, aunque llovió sin precedente, la respuesta del Gobierno de México fue y sigue siendo como nunca antes: “Tabasco y Chiapas somos hermanos, caminamos juntos y copiamos su ejemplo de honestidad, responsabilidad y humanismo”.

Al señalar que en Chiapas resultaron afectados 61 municipios, destacó el desempeño responsable de las instituciones, principalmente de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías federales, estatales y municipales, que estuvieron salvando vidas. Agregó que se lleva un avance del 50 por ciento en la entrega de apoyos para rehabilitación de viviendas, a las 26 mil 280 familias damnificadas, y se espera concluir el día lunes.

Por su parte, el presidente López Obrador reconoció el trabajo conjunto entre Chiapas, Tabasco y la Federación, y aseguró que gracias a que hay finanzas públicas sanas y no se ha permitido la corrupción, se cuenta con cerca de 18 mil millones de pesos destinados a financiar este plan. “Esa es la fórmula que nos permite tener recursos para enfrentar adversidades como ésta o como la de la pandemia”.

Luego de subrayar la expedición del decreto para el control de las presas del río Grijalva, con el fin de que no se vuelvan a abrir las compuertas de Peñitas, cuando está de por medio la inundación de las tierras bajas del pueblo tabasqueño, el presidente aseguró que, como se comprometió desde el primer momento, ninguna familia se quedará sin ayuda: “Vamos a cumplir el compromiso; son alrededor de 226 mil 608 viviendas inundadas o afectadas, y a todas les llegará su apoyo”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, subrayó que este plan de apoyo se ha clasificado en tres categorías: la primera, atención inmediata, que destina recursos a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Bienestar para atender albergues y comedores; limpieza y saneamiento; y entrega de despensas, enseres y electrodomésticos.

La segunda, donde se invertirá en la reconstrucción de viviendas, carreteras y caminos, escuelas, y rehabilitación de infraestructura urbana, con la participación de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Y tercera, la prevención, en la implementación del programa de dragado, fortalecimiento de bordos y temas hidráulicos, con recursos otorgados a la Secretaría de Marina y la Conagua.

El titular de la Comisión del Manejo de Presas del Río Grijalva, Carlos Morales Mar, apuntó que con el decreto, se establecerán medidas para el manejo sustentable del agua, a fin de regular los volúmenes de extracción y el nivel de los embalses necesarios a fin de garantizar la seguridad de las personas y localidades aledañas, al tiempo de salvaguardar la infraestructura de la obra civil de las presas.

El secretario de Sedatu, Román Meyer Falcón, informó que como parte del ordenamiento territorial, en Chiapas se actualizan cuatro Programas Municipales de Desarrollo Urbano y se realizan cerca de 7 mil acciones de vivienda; mientras que para el 2021, se invertirán 889 millones de pesos en 24 obras de mejoramiento urbano. En tanto, el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, destacó que la inversión proyectada en la reconstrucción de los caminos es de 4 mil 302 millones de pesos.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, precisó las acciones del Plan Marina, y anunció que el Programa de Desazolve, Dragado y Batimetría, iniciará el próximo 18 de enero. Asimismo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, indicó que con el Plan DNIII-E, se continúa brindando ayuda humanitaria, alimentación, atención médica y seguridad, así como seguimiento al censo para la entrega de enseres.

Durante su participación, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, destacó la inversión y el avance de más del 50 por ciento de la entrega de apoyos económicos a las familias damnificadas en Chiapas y Tabasco; así como la ampliación de los programas de Pensión y Becas para el Bienestar a personas adultas mayores y con discapacidad, y estudiantes de nivel básico que resultaron afectados.

A su vez, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mencionó que la respuesta coordinada, oportuna y eficiente, muestra que hoy la prioridad es el bienestar del pueblo, al tiempo de referir que la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue por la corrupción del viejo régimen. Aseguró que “estos hechos no volverán a dañar a la gente; nadie volverá a lucrar con la desgracia”.

En tanto, la directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, explicó sobre el trabajo realizado antes, durante y después de la emergencia, como el seguimiento meteorológico, monitoreo de niveles y desazolve de ríos, y las sesiones del Comité Regional de Grandes Presas. Detalló que entre 2020 y 2021, en Chiapas se invertirán 598 millones de pesos.

Finalmente, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, reconoció la disposición del Gobierno Federal y de todas las instancias involucradas para atender la emergencia y trabajar coordinadamente con los gobiernos estatales en el auxilio y protección de las familias afectadas.

Refrenda Rutilio Escandón Compromiso

con el Impulso al Tren Maya

Durante la supervisión de la obra del Tren Maya, en el Tramo 1 Palenque-Escárcega, realizada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que el Gobierno de Chiapas se prepara para recibir esta magna obra que, actualmente, ya genera empleos para las y los chiapanecos.

En Palenque, el mandatario estatal señaló que este proyecto visionario dará la oportunidad a Chiapas de establecer una mayor relación de negocios con Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, así como un fuerte fomento al turismo: “Le tenemos gran gratitud y reconocimiento por su empeño para sacar adelante las aspiraciones del pueblo. Estoy seguro de que a Chiapas le irá bien con esta obra”.

Apuntó que constatar los avances de esta infraestructura, obliga a continuar aportando para impulsarlo, por ello, en este municipio se entregaron concesiones a transportes de carga para acarreo de material de construcción, y se implementó el proyecto Escudo Urbano C5, pasando de 40 a 236 cámaras de alta tecnología; asimismo, se amplió el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” de Tuxtla Gutiérrez.

Luego de resaltar el trabajo en coordinación con el gobierno de Rutilio Escandón, el presidente de México enfatizó que esta obra es la más importante que se ha hecho en mucho tiempo en el sureste, y significa hacer historia a favor de esta región que había permanecido en el abandono. Mencionó que se tiene contemplada su culminación en septiembre de 2022, por lo que su gobierno tendrá varios meses para afianzar su operación.

“Quienes nacimos en estas tierras, sabemos cuánto ha aportado el sureste al desarrollo nacional. El Tren Maya no es solo una opción para la comunicación entre pueblos; la obra en sí misma, genera beneficios porque significa empleos y mejores condiciones de vida, además, contribuye al medio ambiente, porque muchas veces se destruye a la naturaleza al no haber opciones de trabajo”, expresó.

A su vez, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, dio a conocer los avances físicos y financieros de la obra, el proceso de licitación de riel para los primeros cinco tramos, así como la importancia del respaldo de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual garantiza no sólo transparencia y combate a la corrupción sino el establecer ahorros y beneficios integrales para la región Sureste.

El director del Consorcio Mota Engil, responsable del tramo 1, Joao Parreira, precisó que a dos meses de haber iniciado los trabajos, pese a las intensas lluvias, se ha logrado avanzar sustancialmente en estos 14 kilómetros que sientan las bases de dicha infraestructura, misma que marca un precedente en la generación de un desarrollo sostenible para la región a largo plazo. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las y los trabajadores que creen en el progreso y “ponen corazón y trabajo para alcanzar una vida mejor para sus familias”.

Estuvieron presentes: el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja; el alcalde de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez; el director de China Communications Construction Company, Chen Din y el supervisor honorario del Tren Maya, Daniel Chávez Morán.