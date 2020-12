Migrantes se Agrupan en Bandas Delictivas Creando Incertidumbre y Zozobra en Municipios Fronterizos

*ORGANIZACIONES SOCIALES EXIGEN A LAS AUTORIDADES FEDERALES QUE SE REVISE EL TEMA DE LA MIGRACIÓN EN LA MESA DE SEGURIDAD, PARA EVITAR QUE LA POBLACIÓN SIGA EN MANOS DE LA DELINCUENCIA GENERADA POR CENTROAMERICANOS.

Tapachula, Chiapas; 21 de Diciembre del 2020.- En la franja fronteriza de México y Guatemala los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, sin que nadie pueda detenerlos, ya que la autoridad migratoria ha sido rebasada en su totalidad.

Ángel Alberto Ibarra Tercero, vocero del Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAOLN), exigió a las autoridades federales que se revise y se aborde el tema de la migración en la mesa regional y estatal de seguridad, para evitar que la población siga en manos de la delincuencia que generan los centroamericanos.

En entrevista para rotativo EL ORBE, pidió además a las autoridades federales y de Migración, activar los operativos en todos los municipios cercanos a la frontera sur y en especial en Tapachula, para evitar que los migrantes sigan deambulando sin control.

Por otro lado, los miles de extranjeros que vienen de Centroamérica, no cumplen con los protocolos de salud que el Gobierno mexicano ha puesto en marcha por la emergencia nacional del Coronavirus, pues se pasean por toda la región sin cubrebocas y provocando aglomeraciones.

Ibarra Tercero solicitó a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que se aborde el tema de manera urgente porque está en riesgo la salud de los mexicanos y de los mismos extranjeros.

Además, insistió que las autoridades federales deben aplicar el estado de derecho en el país, ya que, en Chiapas, Salud ordenó las medidas preventivas para todas las personas que transiten o estén espacios públicos «y por eso están obligados a la protección, ya que en caso de no hacerlo se puede aplicar una multa al ciudadano, sin importar la nacionalidad»

En esta franja fronteriza se carece de un control de salud, por lo que existe un riesgo de posibles contagios de enfermedades venéreas y ahora se agudiza por el tema del Covid-19, que traen consigo los extranjeros en su viaje y esto puede perjudicar a los mexicanos, por lo que es importante que esa situación se atienda y se informe a la población.

Los extranjeros, principalmente de Honduras, El Salvador, Haití y de Cuba, son los que mantienen en tránsito y la migración hormiga sin que pasen por un filtro sanitario, al usar los puntos ciegos que existen en los más de 600 kilómetros entre México y Guatemala, que hasta ahora sigue abierta al tránsito de indocumentados.

Otro de los problemas que han visto, señaló el entrevistado, son las riñas que protagonizan los extranjeros en los albergues, por lo que en estos lugares deben exigir las medidas de seguridad, y si no controlan estas acciones, hacen lo que quieren y no hay quien los detenga.

Destacó que se ha incrementado de manera alarmante el ingreso de migrantes y todos se han asentado en las colonias, comunidades y ejidos de Tapachula y municipios aledaños, donde se esconden y se aglomeran. «Incluso, muchos rentan casas en hacinamiento y en ocasiones la mayoría tiene la idea de venir a delinquir a la región del Soconusco». EL ORBE /Ildefonso Ochoa Argüello/ M. Blanco