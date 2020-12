Evitar Fiestas o Reuniones Masivas Para no Poner en Riesgo a Seres Queridos, Insiste el Gobernador

Tuxtla Gutiérrez.- Para no poner en riesgo la salud y la vida de los seres queridos ante el COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado respetuoso a la población de Chiapas, sobre todo a las y los jóvenes, a mantener la actitud responsable de autocuidado, no realizar ni asistir a fiestas o reuniones masivas, quedarse en casa y continuar con las medidas de sana distancia e higiene.

“Estamos pasando días importantes, de mucha alegría por la celebración de la Navidad, pero por favor no salgas a la calle si no hay necesidad. Quédate en casa y si saliste a algún festejo, guarda sana distancia y aíslate, porque puedes llevar el virus a tu hogar y poner en peligro a tu familia. El mejor regalo que puedes darles es la salud”, apuntó al encabezar la Mesa de Seguridad.

Respecto a la distribución de apoyos a la población damnificada por los frentes fríos y tormentas tropicales, el mandatario anunció que gracias al trabajo conjunto entre los tres órdenes de Gobierno, en las próximas horas concluirá la entrega de recursos para limpieza y saneamiento de viviendas; al tiempo de subrayar que nadie que haya sufrido afectaciones se quedará sin apoyo con el fin de rehabilitar o reconstruir.

“Quiero decirle al pueblo de Chiapas que todas y todos los que tuvieron problemas por estos fenómenos no deseados de la naturaleza, van a recibir ayuda para recuperar sus bienes. Tengan certeza de que no están solos, somos un gobierno democrático que está de su lado”, manifestó. Boletín Oficial