Apoyos Tecnológicos a Estudiantes de la Región Altos Tsotsil-Tseltal: REC

* Recibieron Tabletas Electrónicas.

Como parte del programa “Escuela con Valores”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó tabletas electrónicas a estudiantes de distintos planteles de los municipios de San Juan Cancuc, Larráinzar, Zinacantán y Teopisca, donde resaltó la importancia de implementar la tecnología como herramienta para fortalecer no sólo su preparación educativa sino también su capacidad de resiliencia ante cualquier adversidad.

Al clausurar dicha iniciativa en la región Altos Tsotsil Tseltal, desde las instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), en San Cristóbal de Las Casas, el mandatario subrayó que a través de la misma se busca inaugurar en Chiapas una cultura de respeto y del bien común, que lleve a lograr una sociedad más justa, igualitaria e incluyente, inculcando en las y los niños y jóvenes distintos valores.

“Mediante las acciones que se realizan en los centros educativos estamos enviando el mensaje de que podemos vivir en armonía, con respeto y sin discriminación, lo que nos impulsará a tener bienestar, satisfacción y la anhelada igualdad. Estamos convencidos de que la educación es fundamental para lograr la transformación de la vida pública de Chiapas y de México, así como para la democracia de los pueblos”, apuntó.

Sostuvo que la vacuna anti COVID-19 pronto llegará a la entidad e iniciará su aplicación de manera gratuita y universal; sin embargo, exhortó a la población, sobre todo a las y los jóvenes, a cumplir las medidas preventivas y no realizar ni asistir a fiestas o reuniones masivas, ya que, sin desearlo, pueden llevar el virus a su hogar y poner en peligro a sus seres queridos, especialmente a las personas adultas mayores.

En su intervención, la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Itzel Orantes Ortega, refrendó su compromiso de seguir fomentando una cultura de paz entre las juventudes, en especial de los pueblos originarios, como esta ocasión que se benefician con tabletas electrónicas y capacitaciones de prevención de la violencia a más de mil 200 alumnos de centros educativos de nivel básico de San Juan Cancuc, Larráinzar, Zinacantán y Teopisca.

A su vez, el titular de la Sedespi, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, destacó que con estas acciones, más estudiantes indígenas se incorporan al uso de la tecnología como instrumento educativo, al tiempo que con el acompañamiento de docentes, madres y padres de familia se les inculcan principios de tolerancia, respeto, igualdad y no discriminación, que abonan a la prevención y erradicación de la violencia escolar.

En representación del alumnado beneficiado, la estudiante de la escuela Primaria Federal “Fray Matías de Córdova y Ordóñez” del municipio de Larráinzar, Ana Cristina Díaz Hernández, agradeció a las autoridades por este apoyo que les motiva a continuar con sus estudios y ser mejores cada día, “las niñas y los niños no queremos más violencia y eso lo lograremos con el respaldo de nuestros padres y maestros”.

Estuvieron presentes: la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; el director de la escuela Primaria Federal “Fray Matías de Córdova y Ordóñez” de Larráinzar, Amílcar Ruiz Molina; así como presidentes municipales, directoras de las escuelas y coordinadores de Prevención del Delito de la zona Altos Tsotsil Tseltal. Comunicado de Prensa