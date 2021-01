Se Incrementa la Prostitución en Tapachula; 3 de 4 son Hondureñas Algunas Enfermas de VIH y Sífilis

*ARRIBARON EN LAS CARAVANAS Y AHORA SE MANTIENEN EN PARQUES DEL CENTRO DE TAPACHULA, DONDE SE PROSTITUYEN AL MEJOR POSTOR. * A 139 DE ELLAS SE LES DETECTÓ ENFERMEDADES VENÉREAS, AFIRMA LA ASOCIACION “BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER”.

Tapachula, Chiapas; 25 de Enero del 2021.- La prostitución regulada y clandestina en la localidad y en los municipios de la región fronteriza con Guatemala se ha incrementado alrededor de un 20 por ciento en los últimos cuatro meses, informó, Cristian Gómez Fuentes, de la asociación Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer.

En entrevista para EL ORBE, indicó que muchas de las mujeres extranjeras que han tomado de profesión al oficio más antiguo del mundo, lo hacen por primera ocasión en la región al no encontrar oportunidades para emplearse.

Asimismo, que de las mujeres dedicadas a la prostitución en la frontera sur, alrededor de un 70 por ciento son de origen centroamericano, y, de ese grupo, tres de cada cuatro son de Honduras.

Recordó que, en el 2019, en las revisiones periódicas que hacen a esos grupos de mujeres, lograron detectar 19 casos de VIH, y que éstas fueron canalizadas a las instancias que corresponden para el debido tratamiento de la enfermedad.

En cuanto al año pasado, el problema fue la sífilis encontrada en al menos 120 mujeres. De igual forma, de inmediato fueron tratadas.

Calculó que, en los días que van de Enero, se cree que la prostitución en Tapachula ha crecido alrededor de un diez por ciento con relación a Diciembre, “ya que en el parquecito Benito Juárez, en pleno centro de la ciudad, de pronto se ven a chicas nuevas que se inician en el oficio, además de que se sabe de ellas porque tienen que acudir a la oficina de la Brigada para recoger insumos”.

No solamente trabajan con mujeres, pues ya hay como 20 jovencitos transexuales, la mayoría procedente de Centroamérica, concretamente originaria de Honduras y de El Salvador, quienes también “venden” sus caricias al mejor postor.

En el caso específico de la prostitución clandestina, dijo que hay mucha en Tapachula y es aquella cuando los hombres se relacionan con mujeres que encuentran en bares, cantinas y centros nocturnos, aun cuando esas mujeres no cuentan con ningún control para las enfermedades de transmisión sexual.

Se teme que al menos un 20 por ciento de las mujeres que se desempeñan en esos trabajos, pudieran estar también alternando sus oficios con la prostitución clandestina.

Puntualizó que es riesgoso porque no hay ningún control, sobre todo en aquellas que se les denomina “damas de compañía”, a quienes simplemente los varones les llaman por teléfono, sin saber quiénes son y de lo que padecen, para acudir a una habitación para la relación sexual. EL ORBE / Nelson Bautista