En Tapachula Padecemos Las Pandemias del Covid-19 y las Caravanas de Migrantes

Tapachula, Chiapas; 28 de enero del 2021.- La llegada de miles de migrantes de los países del triángulo norte de Centroamérica en los últimos dos años, quienes se ha establecido en Tapachula, han colapsado y quebrado a cientos de negocios del centro de la ciudad.

Según el empresario, Demetrio Campuzano Sánchez, en la capital económica de Chiapas, los mexicanos libran dos pandemias, la primera de miles de migrantes que se han establecido y que no han dejado de entrar por la frontera sur y, la segunda, la del coronavirus, que ha afectado al país.

Remarcó que los extranjeros se sienten con todos los derechos y sin responsabilidades, “porque vienen a Tapachula y han hecho y desecho todo en el centro; por ejemplo, los que quieren trabajar buscan la manera de irse al norte, pero los que se establecen y se quedan en las colonias, lo hacen para delinquir, lo cual es un problema y en futuro será un grave problema”.

Abundó que dentro de las medidas que se deben tomar de manera frontal, es no darles ninguna dadiva “ni por lavar un cristal, ni tirar la basura o estacionar un carro, porque eso conlleva a que sigan viviendo bastantes personas de manera ilegal”.

Destacó que en el sector gastronómico de Los Portales del centro decenas de migrantes se hacinan y duermen, con el único afán de estar pidiendo dinero e incluso han destruido el parque central, y por eso muchos ya no acuden a ese espacio público, porque es utilizado como baño público y para robar.

Por eso hizo un llamado al gobierno federal para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM) que cumpla con su trabajo y repatríe a las personas que vienen de otros países ilegalmente y que no quieren adaptarse a las leyes mexicanas.

Recordó que el 2020 fue difícil y crítico, por la enfermedad y por la invasión de extranjeros sin oficio ni beneficio, y que el dinero que se les da como limosna, termina en drogas y el alcohol.

Advirtió que, si las autoridades federales siguen dejando crecer la migración irregular, puede haber situaciones severas, “sobre todo cuando quieran actuar, ya que el migrante se siente muy protegido por sus derechos y no cumplen con las obligaciones como lo hace todo mexicano”.

Por ahora, en el centro no se ha realizado ningún operativo por parte de la Guardia Nacional, de Migración o de otras corporaciones que ayuden a minimizar la inseguridad y la presencia de extranjeros que deambulan sin las medidas de protección y hacen lo que no realizan en sus propios países. EL ORBE / M. Blanco