En Chiapas se han Concluido 15 Mil Viviendas del Programa Nacional de Reconstrucción: REC

Tuxtla Gutiérrez.- En la entrega de viviendas a familias del municipio de Suchiapa que fueron afectadas por el sismo de 2017, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción, en coordinación con la Federación se edificarán más de 20 mil casas en toda la entidad, de las cuales se han concluido aproximadamente 15 mil.

El mandatario informó que el avance en estas acciones es una muestra de la importancia que los actuales gobiernos Federal y Estatal dan al derecho que tienen las y los chiapanecos de contar con un lugar digno donde vivir; asimismo, detalló que tan sólo en Suchiapa se trabaja en 97 viviendas.

“Aunque no gobernábamos cuando ocurrió el sismo, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como nosotros, nos comprometimos a ayudar a la gente y a reconstruir las casas que destruyó, porque buscamos el bienestar de todas y todos, lo que deseamos es hacer posible el crecimiento del índice de desarrollo humano”, expresó.

Escandón Cadenas aseguró que todo lo que se hace por el bien del pueblo de Chiapas es justicia social y no tienen que dar nada a cambio, por lo que pidió a las personas que recibieron su vivienda no dejarse sorprender por vivales que pretendan condicionarlas políticamente, pues son apoyos sociales gratuitos y el voto es libre.

Por su parte, el director general de la Promotora de Vivienda Chiapas (Provich), Freddy Escobar Sánchez, sostuvo que con este acto se cumple con la palabra del mandatario estatal de atender las demandas más sensibles de la población, especialmente de quienes sufrieron afectaciones en sus viviendas por dicho sismo, a fin de brindarles un techo para vivir. “Creían que sólo era una promesa, hoy demostramos que es una realidad”.

A su vez, el alcalde de Suchiapa, Alexis Nucamendi Gómez, resaltó la gestión mediante las diferentes instancias, para que más habitantes de este municipio sean favorecidos con la reconstrucción integral de sus viviendas, lo que permitirá a las familias contar con un hogar seguro.

En este acto, al que también asistió el coordinador del Programa de Reconstrucción de Protección Civil, Jorge Córdova Lío; la señora Maricela Vázquez Serrano, en nombre de las familias beneficiadas con este programa, agradeció a las autoridades federales y estatales por otorgarles este apoyo fundamental para su seguridad, pues ahora cuentan con un patrimonio rehabilitado y digno. Comunicado de Prensa