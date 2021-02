Caravanas de Migrantes Deben Tratarse Como Tema de Seguridad Nacional y Salud Pública: Empresarios

*MANTIENEN EN CAOS TOTAL A LA CIUDAD DE TAPACHULA Y ALREDEDORES, AFECTANDO LA ECONOMIA Y LA VIDA SOCIAL DE LA POBLACION.

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero del 2021.- Empresarios del sector turístico de Chiapas exigieron este jueves que el Gobierno Federal ya no permita el ingreso masivo de caravanas no reguladas ni de pequeños grupos de indocumentados, se haga cumplir lo que establece la ley y se establezca solo una migración organizada, con documentos, para conocer quiénes son, a dónde van, cómo está su salud, sus antecedentes penales y que fin llevan.

Alexander Fleck, en voz de esos empresarios, en entrevista para EL ORBE dijo que no era posible recibir a los grupos de migrantes desorganizados, por lo que lanzó el llamado al Gobierno Federal para que ponga un freno a cualquier tipo de éxodo de extranjeros que puede afectar a los sectores empresariales y al resto de la sociedad, como ya está ocurriendo.

“La presencia de migrantes afecta a todos, turismo no hay en estos momentos, pero se está trabajando para reactivarlo, pero no abona en nada el tema de las caravanas que están ingresando de manera indocumentada por la frontera sur”, explicó.

Además de que los migrantes de distintas nacionalidades están explayados en toda la ciudad, “y cuando uno sale o va por cualquier calle, puede observar a miles de migrantes varados, eso afecta al comercio y al turista”.

Es urgente que se atienda esa problemática a corto plazo, porque es un tema de seguridad nacional y de salud pública, recalcó.

Agregó que, en Tapachula, no se ve una regulación del tema migratorio, además se desconoce si estén tomando las medidas sanitarias para salvaguardarse por el tema de pandemia.

Aunque refirió que se ha pedido al Gobierno Federal y en especial al Instituto Nacional de Migración (INM), que el ingreso sea de manera regulada, ordenada y segura, porque es parte de sus obligaciones.

“Nosotros no estamos peleando en ningún momento, lo que el empresariado de la región está inconforme es que están ingresando muchos migrantes de manera indocumentada”, agregó.

En años anteriores, recordó, al sector empresarial le pegó muy duro el tema de las caravanas de migrantes, eso no se puede olvidar y debe servir como experiencia.

“Si no hubiera ocurrido lo de la pandemia, la migración de ilegales estaría llegando de la misma forma o hasta de mayor número y nos seguiría afectando, porque es en las plazas centrales donde se concentran y dan mal aspecto”, acotó. EL ORBE / M. Cancino