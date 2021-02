Advierten Maestros de la CNTE que No Retornarán a Clases Presenciales, Hasta que Esté Vacunada Toda la Población

*MAGISTERIO Y COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA, LAMENTAN QUE SÓLO A CHIAPAS LE ESTÉN CONDICIONANDO EL REINICIO DE CLASES EN LAS AULAS, EXPONIENDO A LOS NIÑOS A LA PANDEMIA.

Tapachula, Chiapas; 22 de febrero del 2021.- La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) fijó este lunes su postura al señalar que no regresarán a las clases en Chiapas, por haber pasado al semáforo de riesgo epidemiológico en verde, mientras no esté vacunada toda la población en contra del Covid-19 y no solo unos cuantos de la primera línea de atención en los hospitales que atienden el coronavirus.

Ervin Herrera Estudillo, secretario de Organización, de la Sección 7, de ese sindicato nacional, dio a conocer en rueda de prensa que hay contradicción en el discurso de gobierno porque, por un lado, se asegura que no se va a forzar a nadie para el regreso a clases en las aulas.

Pero por otro, “hemos estado recibiendo notificaciones de parte de la propia autoridad educativa y de algunos sectores de supervisiones, donde están intimidando a los maestros y a los padres de familia, para que digan que ya hay condiciones, basados en un semáforo que nosotros decimos que es político, toda vez que no refleja la realidad”.

Acompañado de otros directivos de la CNTE, indicó que, tan solo en Tapachula y los municipios aledaños, todos los días se está amaneciendo con muchos nuevos contagiados y decesos, “y por eso nosotros y la población en general no aceptamos que estemos en semáforo verde, porque hay suficientes casos para decir que hay muchos enfermos de Covid, y que eso no garantiza de que ya se pueda regresar a las aulas”.

Por eso, en nombre de los dicentes agremiados a la Coordinadora, hizo un llamado al gobierno para que no insista en obligar al retorno escolar y utilice a Chiapas como experimento o una prueba piloto para ver si los alumnos o los maestros se mueren.

Antes, indicó, exigen que se vacune a toda población por igual, para que no exista la más mínima posibilidad de algún contagio del mortal virus, y no solamente siga siendo una promesa.

Así también, que existan las condiciones en cada una de las instituciones educativas, es decir, cubrebocas disponibles, agua potable, cloro, jabón y otros requerimientos básicos que exigió la misma Secretaría de Salud Federal.

“Insistir en el regreso a clases presenciales en las condiciones actuales en Chiapas, representa un atentado para la seguridad de los menores de edad y los jóvenes, además de los maestros, trabajadores de las instituciones educativas y de los padres de familia”, acotó. EL ORBE / M. Cancino