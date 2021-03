Otras dos Caravanas con más de 11 Mil Migrantes Entre Haitianos y Africanos se Dirigen a Tapachula

*AFIRMAN ACTIVISTAS QUE AMBOS CONTINGENTES AVANZAN HACIA CENTROAMÉRICA. *ESTAN VARADOS EN LOS LIMITES DE COLOMBIA Y PANAMÁ, PERÚ Y BRASIL.

Tapachula, Chiapas; 02 de Marzo del 2021.- En la frontera de Colombia con Panamá, se mantienen varada una caravana con más de 11 mil migrantes de diversas nacionalidades, sobre todo haitianos, que no han podido avanzar hacia Centroamérica y tener como destino final a Tapachula.

Esto podría convertir en una crisis humanitaria, advirtió, Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos en territorio nacional.

Asimismo, dijo que el Gobierno de Estados Unidos tiene una buena relación con los países de Colombia y Panamá, lo que ayudaría a frenar la migración de estos grupos que intentan llegar hasta la frontera sur de Chiapas.

Remarcó que ahora esos indocumentados no pueden entrar ni regresar, y que -por lo pronto- se encuentran hacinados en albergues fronterizos en situación muy precaria.

Estableció que hay un silencio total de ACNUR sobre el tema de esos inmigrantes, incluyendo la otra caravana que se mantiene en la zona selvática de la frontera entre Perú y Brasil.

Esos grupos de migrantes que han sido identificados por las autoridades internacionales desde la semana pasada, se han dividido. Algunos han logrado caminar por la Selva del Darién y otros se mantienen varados en espera de pasar hacia Centroamérica, a pesar de las medidas restrictivas de los Gobiernos por la pandemia.

Remarcó que, antes, Brasil era destino para migrantes haitianos, pero con la crisis de ese país, han cambiado de planes, pero que ahora su meta es llegar a la frontera sur de Chiapas.

Mientras eso ocurre, se calcula que, en la frontera norte de México, en ciudades como Tijuana, Baja California y Mexicali, pudiera haber unos seis mil haitianos, que no tienen residencia. EL ORBE / M. Blanco