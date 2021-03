Vacuna Anti COVID-19 es Universal y Gratuita, la Cobertura Será Para Todo el Pueblo de Chiapas: REC

Tuxtla Gutiérrez.- Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que la vacunación anti COVID-19 a las personas adultas mayores avanza de forma importante en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y de esta manera se continuará hasta dar cobertura a cada sector de la población de todo el estado de Chiapas, pues la vacuna es universal y gratuita.

“El proceso de inmunización se realiza a la población adulta mayor, específicamente a personas de 60 años en adelante, sin embargo, seguirán llegando más vacunas, porque todas las chiapanecas y los chiapanecos van a recibir este medicamento”, apuntó al agradecer a las y los trabajadores de la salud, al Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, corporaciones de Seguridad, Protección Civil y representantes de Programas Integrales de Desarrollo, por hacer causa común a favor del pueblo.

El mandatario precisó que la vacuna anti COVID-19 no está a la venta en establecimientos o comercios privados ni a través de las redes sociales, y que únicamente es manejada por las instituciones públicas de salud federal y estatal, por lo que exhortó a no caer en engaños de estafadores que buscan hacer negocio y con ello ponen en peligro la salud y la vida de la población.

Asimismo, insistió en el llamado a no bajar la guardia y cumplir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia hasta en el hogar, usar el cubrebocas y extremar precauciones al acudir a centros laborales, espacios reducidos y al realizar actividades esenciales. Comunicado de Prensa