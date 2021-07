Ante la Tercera Ola de Contagios, aún con Protección de la Vacuna, hay que Mantener Medidas Preventivas: REC

*LA APLICACIÓN DE LAS DOSIS ANTI COVID-19 A MAYORES DE 30 AÑOS Y JÓVENES DE 18 AÑOS EN ADELANTE, CONTINÚA DE MANERA EXITOSA EN CHIAPAS, AFIRMÓ EL MANDATARIO ESTATAL.

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado respetuoso y cariñoso a las chiapanecas y los chiapanecos a que acudan a los módulos a vacunarse, ya que se está presentando la tercera ola de contagios en distintos países del mundo, y México no es la excepción, por lo que, dijo, es muy importante no caer en excesos de confianza, tomar precauciones y aplicarse la vacuna para proteger la salud y vida ante esta enfermedad.

Durante la Mesa de Seguridad, el mandatario informó que la Estrategia de Vacunación anti COVID-19 a personas mayores de 30 años y jóvenes de 18 años en adelante continúa de manera exitosa en los diferentes municipios de la entidad, ya que ha aumentado la población que ha recibido este medicamento para prevenir la enfermedad del Coronavirus.

Subrayó que, de acuerdo con las autoridades sanitarias, en Chiapas se ha detectado la llegada de la variante Delta de COVID-19, una cepa que tiene la característica de ser altamente contagiosa, por lo tanto, dijo, aún con la vacuna hay que seguir cuidándose de manera consciente, a fin de proteger la integridad tanto propia como de los seres queridos.

Escandón Cadenas pidió a la población mantener la actitud responsable y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Finalmente, exhortó a las personas a que en caso de presentar síntomas de COVID-19 se comuniquen a los números telefónicos de emergencia, para recibir atención médica, tratamiento y vigilancia oportuna, y así evitar que la enfermedad escale y se logre una recuperación más rápida y satisfactoria. Boletín Oficial