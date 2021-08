Obras y Proyectos a Favor de la Salud y Bienestar de la Población en la Zona Alta de Tapachula: REC

* Zona Alta, Nuevo Chespal.

*EL GOBERNADOR INAUGURÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA LOCALIDAD NUEVO CHESPAL. *ASEVERÓ QUE LOS RECURSOS SE INVIERTEN EN PROYECTOS PRIORITARIOS.

Al inaugurar la pavimentación con concreto hidráulico del acceso a la localidad Nuevo Chespal, ubicada en la zona alta del municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que además de mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, con este tipo de obras se busca dar seguridad, mejorar las condiciones de conectividad y movilidad, y potenciar las actividades económicas, a favor del bienestar y progreso de las familias.

Luego de recorrer y recibir información sobre esta nueva infraestructura urbana, el mandatario sostuvo que cuando se trabaja con responsabilidad, honestidad y lealtad, los recursos públicos alcanzan y se invierten de manera humana para consolidar estos proyectos prioritarios con alto sentido social, que abonan al desarrollo integral de los pueblos y comunidades, y se convierten en generadores de empleos para los mismos pobladores.

“La entrega de esta importante obra no es un favor sino justicia social para el pueblo. Tengan confianza en que no están solos y vamos a seguir trabajando para servir de manera eficaz y con esto dar mejores oportunidades de crecimiento a la población, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad”, apuntó al anunciar que la construcción de esta vía de comunicación continuará, pues el deseo es avanzar hacia un mejor porvenir de la región Soconusco.

En este marco, el mandatario hizo un llamado respetuoso y cariñoso a las autoridades y habitantes a la unidad y la convivencia fraternal, pacífica y respetuosa, y sobre todo evitar los conflictos entre hermanas y hermanos, pues las problemáticas sociales solo provocan el retraso del progreso de la entidad.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, detalló que esta obra consistió en la pavimentación con concreto hidráulico del acceso a la localidad Nuevo Chespal, del subtramo del kilómetro 1+380 al 2+480, la cual se logró, dijo, gracias a los ahorros y a un trabajo responsable, humano, pero sobre todo, honesto.

A su vez, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, expresó que el gobernador es un aliado de las y los tapachultecos, que se preocupa y ocupa por el bienestar de todas y todos sin distinción, al igual que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que exhorta, dijo, a trabajar por el bien del pueblo.

Al resaltar que desde hace más de 22 años un Gobernador no visitaba la comunidad, el ciudadano representante de las 17 comunidades de la región, Juan Sánchez Barrios, reconoció al Gobierno de Rutilio Escandón por la entrega de este camino que anhelaron y gestionaron por muchos años pero ninguna administración se interesó en brindarles el apoyo.

Asistieron: el director General de la Comisión Estatal de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, el representante de transportistas de las 17 comunidades, Hipólito Matías Godínez; el secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos; así como la diputada local electa por el Distrito XXIV, Yolanda del Rosario Correa. Comunicado de Prensa