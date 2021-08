Presidente AMLO y Rutilio Escandón Inauguran la Reconversión del Hospital General de Huixtla

En Comitán, Conmemoran Bicentenario de la Proclamación de Independencia de Chiapas

Al inaugurar junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la reconversión del Hospital General de Huixtla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el apoyo del mandatario federal y su estrategia para que la salud sea lo que es: un derecho humano, lo que, aseguró, motiva a seguir adelante con la reconversión de espacios de salud.

Señaló que este nosocomio, que atenderá a aproximadamente 60 mil personas, había sido solicitado durante mucho tiempo, y se hizo realidad gracias al sorteo especial 235 de la Lotería Nacional, alusivo al avión presidencial, pues fue premiado con 20 millones de Pesos, más 18 millones que invirtió el Gobierno del Estado con las economías y ahorros que se generan y se aprovechan para hacer este tipo de obras que, además de mejorar los servicios médicos, generan empleos.

“Estamos trabajando como lo prometimos, sacando adelante esta necesidad urgente, imperante, de atender la salud”, dijo Escandón Cadenas al tiempo de reconocer el respaldo que el presidente López Obrador otorga a la entidad para que las vacunas anti COVID-19 no hagan falta, y pese a que en Chiapas se tenía un rezago en la vacunación, hoy se ha avanzado y casi se llega al 50 por ciento de cobertura, lo que permite al Estado estar mejor preparado.

En este sentido, subrayó que la Secretaría de Salud está muy cercana a la Secretaría de Educación, y Chiapas está listo para que las 19 mil escuelas de enseñanza básica y media superior para reiniciar las clases presenciales, así que, explicó, se empezará con 10 mil en las comunidades, en escuelas rurales que tienen menos de 100 estudiantes y se continuará de manera escalonada hasta cubrir las 19 mil.

Por su parte, el presidente de México se mostró satisfecho al constatar los avances en Chiapas en materia de salud, sobre todo en el fortalecimiento de su infraestructura, como este hospital que cuenta con equipamiento de alta tecnología, personal médico especializado e instalaciones dignas y apropiadas para brindar una atención de segundo nivel a las y los pacientes, en especial quienes viven en las comunidades marginadas.

“Entre los propósitos del Plan Nacional de Salud está tener toda la infraestructura que se requiere, personal y medicamentos suficientes, a fin de garantizar no solo atención médica y tratamiento gratuitos, sino el derecho del pueblo a la salud, la cual antes era letra muerta. Hoy, nada de seguro popular ni de cuadro básico, el compromiso es que los hospitales cuenten con todos los medicamentos”, afirmó al asegurar que gracias a este avance se ha podido enfrentar la pandemia de COVID-19.

El jefe del Ejecutivo Federal apuntó la importancia de continuar con las jornadas de vacunación, toda vez que dicha estrategia ha sido fundamental para la disminución de contagios, por lo que convocó al pueblo chiapaneco a acudir a los módulos para proteger la salud, no confiarse y seguir instrumentado las medidas preventivas. Asimismo, reiteró su compromiso de regularizar la situación de los trabajadores de la salud sobre todo los que laboran por contrato, empezando con quienes tienen más antigüedad.

Finalmente, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, destacó que el rubro de salud tiene un nuevo rostro en Chiapas, debido a que el trabajo honesto hace que los recursos públicos alcancen para la infraestructura hospitalaria, incluyendo las comunidades más lejanas. Agregó que, como resultado de la suma de esfuerzos con la Federación, hoy la entidad registra una de las menores tasas de casos de muerte materno-infantil, aunado al mejoramiento de indicadores en otras enfermedades.

Estuvieron presentes: el secretario técnico del Gabinete de la Oficina de la Presidencia de la República, Carlos Torres Rosas; el director de Infraestructura en Salud en el Estado, Aureliano Gómez Cordero; la alcaldesa interina de Huixtla, Gloria Dinora Valdovinos Olvera; así como trabajadoras y trabajadores de la Salud, funcionarias y funcionarios federales, estatales y municipales. Boletín Oficial